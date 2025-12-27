দিয়াবাতের পেনাল্টি মিস, কিংসকে হারাতে পারেনি আবাহনী

পুলিশের কাছে হারের বেদনা ভুলে বসুন্ধরা কিংসের শুরুটা ছিল দারুণ। ১৬ মিনিটের ব্যবধানে এগিয়ে যায় ২-০ ব্যবধানে। ম্যাচের তখনো অনেকটা পথ বাকি। আবাহনী লিমিটেডও তাই হাল ছাড়েনি। সমতা ফিরিয়ে জয়েরও খুব কাছাকাছি ছিল তারা। কিন্তু নায়ক হতে গিয়ে বরং খলনায়কই হয়ে গেলেন সুলেমান দিয়াবাতে। তাঁর পেনাল্টি মিসে ২-২ গোলের ড্র নিয়ে মাঠ ছাড়ে আবাহনী।
বাংলাদেশ ফুটবল লিগে আজ চার ম্যাচের তিনটিরই পরিণতি হয়েছে ড্র। কিংস অ্যারেনায় এগিয়ে যেতে ৫ মিনিট সময় লাগে কিংসের। মাঝমাঠে ইয়াসিন খানের ভুল পাস চলে যায় দোরিয়েলতন গোমেসের কাছে। ব্রাজিলিয়ান এই ফরোয়ার্ডের দেওয়া থ্রু পাস কাজে লাগিয়ে জাল কাঁপান রাকিব হোসেন।
১৬ মিনিটে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন এমানুয়েল সানডে। এবারও গোলের জোগানদাতা দোরিয়েলতন। তাঁর কাছ থেকে ফাঁকায় পাওয়া বল জালে পাঠাতে কোনো অসুবিধা হয়নি সানডের। জোড়া ধাক্কার পর গা ঝারা দিয়ে ওঠে আবাহনী। ১৯ মিনিটে বক্সের ভেতর মিরাজুল ইসলাম ফাউলের শিকার হলে পেনাল্টি পায় তারা। সফল স্পট কিকে লক্ষ্যভেদ করেন দিয়াবাতে।
বিরতির পর সমতায় আসে আকাশি-নীলরা। ৫০ মিনিটে মোরসালিনের সঙ্গে ওয়ান টু করে দিয়াবাতে পান দ্বিতীয় গোলের দেখা। মালির এই স্ট্রাইকের হ্যাটট্রিকের কাছেও ছিলেন। ৭০ মিনিটে আবারও পেনাল্টি পায় আবাহনী। কিংসের ডিফেন্ডার এমানুয়েল টনি অদ্ভুত এক ভুল করে বসেন। অফসাইড ভেবে বক্সের মধ্যেই বল হাত দিয়ে ধরে ফেলেন! পেনাল্টির বাঁশি বাজান রেফারি। কিন্তু দিয়াবাতের শট এবার ফিরিয়ে দেন কিংস গোলরক্ষক আনিসুর রহমান। তাতে এগিয়ে যাওয়া হয়নি আবাহনীর।
ফলে ৮ ম্যাচে ১৭ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষেই রয়েছে কিংস। ১০ পয়েন্ট নিয়ে পাঁচে আবাহনী। কুমিল্লার শহীদ ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত স্টেডিয়ামে রহমতগঞ্জ মুসলিম ফ্রেন্ডস সোসাইটির বিপক্ষে ১-১ গোলে ড্র করেছে মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব। এনিয়ে টানা ৩ ম্যাচ জয়হীন থাকল তারা। ২৪ মিনিটে সলোমোন কিংয়ের পাস থেকে রহমতগঞ্জ এগিয়ে যায় অভিষেক লিম্বুর গোলে। বিরতির পর মোহামেডানকে সমতায় ফেরান স্যামুয়েল বোয়াটেং। ৯ পয়েন্ট নিয়ে সাদা কালোরা আছে ছয়ে। ১৪ পয়েন্ট নিয়ে তিনে রহমতগঞ্জ।
গাজীপুরের শহীদ বরকত স্টেডিয়ামে পিডব্লিউডি স্পোর্টস ক্লাবকে ২-১ গোলে হারিয়েছে ফকিরেরপুল ইয়ংমেন্স ক্লাব। ২০ মিনিটে পেনাল্টি থেকে তাদের এগিয়ে দেন বেন ইব্রাহিম। ৪৫ মিনিটে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন আরিয়ান হোসেন। বিরতির পর উত্তাপ ছড়ায় ম্যাচে। ৫০ মিনিটে লাল কার্ড দেখেন ফকিরেরপুলের শিহাব মিয়া। ৮০ পেনাল্টি থেকে মিনহাজুল স্বাধীন ব্যবধান কমালেও পিডব্লিউডির হার এড়াতে পারেননি।
মুন্সিগঞ্জের বীরশ্রেষ্ঠ মতিউর রহমান স্টেডিয়ামে ১-১ গোলে ড্র করেছে ব্রাদার্স ইউনিয়ন ও ফর্টিস এফসি। ২১ মিনিটে মোলতাজিম আলম হিমেলের গোলে এগিয়ে যায় ব্রাদার্স। বিরতির পর ৬৪ মিনিটে পেনাল্টি থেকে ফর্টিসকে সমতায় ফেরান পা ওমর বাবু।১৫ পয়েন্ট কিংসের ঘাড়ে নিশ্বাস ফেলছে ফর্টিস।