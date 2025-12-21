ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোর কাছাকাছি আগেই পৌঁছে গিয়েছিলেন কিলিয়ান এমবাপ্পে। রেকর্ড ভাঙা ছিল এমবাপ্পের কাছে কেবল সময়ের ব্যাপার। ফরাসি তারকা ফরোয়ার্ড সেটা করতে না পারলেও দিনটা রাঙিয়েছেন নিজের মতো করে। রোনালদোকে ছুঁয়ে তাঁকে নিয়ে আবেগঘন বার্তা দিয়েছেন এমবাপ্পে।
লা লিগায় সেভিয়ার বিপক্ষে একেবারে শেষ মুহূর্তে গোল করে এমবাপ্পে বসে যান কিংবদন্তি রোনালদোর পাশে। সান্তিয়াগো বার্নাব্যুতে ৮৬ মিনিটে পেনাল্টি থেকে গোল করে এমবাপ্পে চলে যান কর্নার ফ্ল্যাগের কাছে। দর্শকদের উদ্দেশ্যে রোনালদোর মতো সিউ উদযাপন করেন এমবাপ্পে। রিয়াল মাদ্রিদের হয়ে এক বছরে যৌথভাবে সর্বোচ্চ ৫৯ গোলের রেকর্ড এখন রোনালদো ও এমবাপ্পের। সেভিয়ার বিপক্ষে ম্যাচ শেষে স্প্যানিশ সংবাদমাধ্যম মুন্দো দেপোর্তিভোকে এমবাপ্পে বলেন, ‘তিনি (রোনালদো) আমার আদর্শ। রিয়াল মাদ্রিদের এই উদযাপনটা (সিউ) তার জন্যই। তাকে উদ্দেশ্য করে চিৎকার দিতে চেয়েছিলাম। কারণ, সে সব সময় আমার পাশে থেকেছেন। মাদ্রিদে মানিয়ে নিতে সাহায্য করেছেন। মাদ্রিদকে ম্যাচ জেতাতে এটা অনেক বেশি অবদান রেখেছে।’
সান্তিয়াগো বার্নাব্যুর গত রাতটা ছিল এমবাপ্পেময়। ২৭তম জন্মদিনের রাতে তাঁর দল রিয়াল মাদ্রিদ জিতেছে ২-০ গোলে। রোনালদোর রেকর্ড ছুঁয়ে ভক্ত-সমর্থকদের অগ্রিম বড় দিন ও নতুন বছরের শুভেচ্ছা জানালেন এমবাপ্পে। সেভিয়ার বিপক্ষে জয়ের পর ফরাসি ফরোয়ার্ড বলেন, ‘আজ আমি সেটা তাঁর (রোনালদো) সঙ্গেই শেয়ার করতে চেয়েছিলাম। তাঁর সঙ্গে আমার সম্পর্ক অনেক ভালো। তিনি আমার বন্ধু। তাঁকে ও মাদ্রিদের ভক্ত-সমর্থকদের আমার পক্ষ থেকে সর্বোচ্চ শুভকামনা। সবাইকে বড় দিন ও নতুন বছরের শুভেচ্ছা।’ ২০১৩ সালে রিয়ালের হয়ে সব ধরনের প্রতিযোগিতা মিলে ৫৯ গোল করেছিলেন রোনালদো।
চলতি মৌসুমে এখন পর্যন্ত রিয়ালের হয়ে ২৪ ম্যাচ খেলেছেন এমবাপ্পে। ২৯ গোলের পাশাপাশি অ্যাসিস্ট করেছেন ৫ গোলে। গত রাতে সান্তিয়াগো বার্নাব্যুতে রিয়ালের অপর গোল ৩৮ মিনিটে করেন জুড বেলিংহাম। ৬৮ মিনিটে ডিফেন্ডার মার্কোস দো নাসিমেন্তো তেক্সেইরা লাল কার্ড দেখলে সেভিয়া ১০ জনের দলে পরিণত হয়। সেভিয়ার বিপক্ষে ২-০ গোলের জয়ে রিয়াল মাদ্রিদ এখন নিশ্বাস ফেলছে বার্সেলোনার ঘাড়ে। ২০২৫-২৬ মৌসুমের লা লিগায় ১৮ ম্যাচে ৪২ পয়েন্ট নিয়ে পয়েন্ট তালিকার দুইয়ে রিয়াল। ১৭ ম্যাচে ৪৩ পয়েন্ট নিয়ে সবার ওপরে বার্সেলোনা।