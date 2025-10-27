হোম > খেলা > ফুটবল

এই মাঠে ১০ ম্যাচ খেললে ৯ বার হারব, বলছেন বাংলাদেশ কোচ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

বাংলাদেশ কোচ পিটার বাটলার। ছবি: বাফুফে

বেড়েছে হারের ব্যবধান। তবু সন্তুষ্ট বাংলাদেশ কোচ পিটার বাটলার। এমন অসহায় আত্মসমর্পণের ব্যাখা করতে গিয়ে বরং প্রশংসার ফুলঝুড়িই ফুটল তাঁর কণ্ঠে।

‘শিক্ষা সফরের’ প্রথম প্রীতি ম্যাচে ৩-০ গোলে হারের পর আজ দ্বিতীয় ম্যাচে থাইল্যান্ডের কাছে ৫-১ গোলে হেরেছে বাংলাদেশ। বাটলারের দাবি, ব্যাংককের ব্যাংমদ স্টেডিয়ামে ১০ বার খেললে ৯ বারই হারতে হত। ম্যাচ শেষে তিনি বলেন, ‘আমি কাউকে দোষারোপ করি না, আবার অজুহাতও খুঁজি না। থাইল্যান্ডে এই টার্ফে আমরা দশবার খেললে নয়বারই হারব।’

বাটলার আগেই অনুমান করেছিলেন বেঞ্চের শক্তি পরখ করে নেবে থাইল্যান্ড। হয়েছেও তা-ই, স্বাগতিকেরা মাঠে নামল ৭ পরিবর্তন নিয়ে। বাংলাদেশ কোচ বলেন, ‘আগেও বলছিলাম, শারীরিক দিক থেকেও তারা আমাদের মেয়েদের চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী ও ফিট।’

হতাশ না থেকে বাটলার বরং তাকিয়ে রয়েছেন আগামীর দিকে, ‘আমি হতাশ নই। কিছু গোল আমরা যেভাবে হজম করেছি, সেটা নিয়ে আফসোস আছে। কিন্তু আমি সামনে এগিয়ে চলার ব্যাপারে খুবই ইতিবাচক। আমি জানি আমাদের সমস্যাগুলো কী এবং কীভাবে সেগুলোর সমাধান করা যায়। এভাবেই এই ম্যাচের ফলগুলো দেখছি।’

