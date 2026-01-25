বিশ্ব দেখেছে আমাদের প্রতিভা আছে, সাবিনাদের নিয়ে বাফুফে সভাপতি

সাফ ফুটসালে প্রথমবার খেলতে নেমেই ইতিহাস গড়েছে বাংলাদেশ নারী দল। ৭ ম্যাচে ৬ জয় ও এক ড্রয়ে ১৬ পয়েন্ট নিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন সাবিনা-কৃষ্ণারা। থাইল্যান্ডের ননথাবুরি হলে আজ শেষ ম্যাচে মালদ্বীপকে ১৪-২ গোলে উড়িয়ে নিশ্চিত করে শিরোপা।
ইতিহাস গড়ায় বাংলাদেশকে অভিনন্দন জানিয়েছেন বাফুফে সভাপতি তাবিথ আউয়াল। এক বার্তায় তিনি বলেন, ‘বাংলাদেশ ইতিবাচকভাবে তাদের ফুটসাল যাত্রা শুরু করেছে। আমাদের পুরুষ ও নারী দল বিশ্বকে দেখিয়ে দিয়েছে যে, আমাদের দেশে প্রতিভা এবং জয়ের মানসিকতা রয়েছে। সাফ ফুটসালে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার জন্য এবং দক্ষিণ এশিয়ায় নিজেদের আধিপত্য আরও বিস্তার করার জন্য নারী দলকে জানাই বিশেষ অভিনন্দন।’
১৪ গোল করা অধিনায়ক সাবিনা খাতুনকে নিয়ে আলাদা প্রশংসাই করলেন তাবিথ। সাবিনার হাত ধরেই যে সাফ ফুটবলে দুবার চ্যাম্পিয়ন হয়েছে বাংলাদেশ। এবার ফুটসালেও গড়ল ইতিহাস। তাবিথ বলেন, ‘বাংলাদেশের একমাত্র ক্রীড়াবিদ হিসেবে খেলার দুটি ভিন্ন ফরম্যাটে (ফুটবল ও ফুটসাল) দলকে চ্যাম্পিয়ন করায় সাবিনাকে নিয়ে আমরা গর্বিত। সকল ভক্তদের তাদের সমর্থন এবং অনুপ্রেরণার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ।’