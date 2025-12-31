কেন তিন গোলরক্ষক নামিয়েছিল উগান্ডা

চোটে পড়লে বা কৌশলগত কারণে ফুটবলার পরিবর্তন অহরহ হলেও গোলরক্ষক বদলানো খু্ব একটা দেখা যায় না। ব্যতিক্রমধর্মী এক ঘটনাই গতকাল ঘটাল উগান্ডা। আফ্রিকা কাপ অব নেশনসে নাইজেরিয়ার বিপক্ষে তিন গোলরক্ষক নিয়ে খেলেছে উগান্ডা। যদিও একগাদা গোলরক্ষক খেলিয়েও নাইজেরিয়ার বিপক্ষে হার এড়াতে পারেনি উগান্ডা।
আফ্রিকা কাপ অব নেশনসের গ্রুপ পর্বের নাইজেরিয়া-উগান্ডা ম্যাচ গতকাল হয়েছে ফেজ স্টেডিয়ামে। প্রথমার্ধে গোল হজম করা ছাড়া আর কোনো বিপদে পড়েনি উগান্ডা। দ্বিতীয়ার্ধের খেলা শুরু হতে না হতেই উগান্ডার গোলরক্ষক পরিবর্তনের ঘটনা ঘটতে থাকে। ৪৬ মিনিটে চোটে পড়ে মাঠ ছাড়েন উগান্ডার ৪০ বছর বয়সী গোলরক্ষক ডেনিস ওনিয়াঙ্গো। তাঁর পরিবর্তে নামেন আরেক গোলরক্ষক সালিম মাগুলা। ৫৬ মিনিটে বক্সের অনেক বাইরে গিয়ে নাইজেরিয়ার ফরোয়ার্ড ভিক্টর ওসিমেনের শট ঠেকাতে গিয়ে সরাসরি লাল কার্ড দেখেন মাগুলা। তখন মাঠে নামেন উগান্ডার তৃতীয় গোলরক্ষক নাফিয়ান আলিওনজি। তিনি ফেরায় মাঠ ছেড়েছেন উগান্ডার মিডফিল্ডার বাবা আল হাসান।
ফেজ স্টেডিয়ামে উগান্ডার বিপক্ষে ২৮ মিনিটে গোল করে দলকে এগিয়ে দেন নাইজেরিয়ার ফরোয়ার্ড পল ওনুয়াচুর। প্রথমার্ধ ১-০ গোলে এগিয়ে থেকে শেষ করে নাইজেরিয়া। ৬২ ও ৬৭ মিনিটে মিডফিল্ডার রাফায়েল ওনেয়দিকার জোড়া গোলে নাইজেরিয়া ৩-০ গোলে এগিয়ে যায়। ৭৫ মিনিটে রজার্স মাতোর গোলে ব্যবধান কমায় উগান্ডা। শেষ পর্যন্ত উগান্ডাকে ৩-১ গোলে হারিয়ে ‘সি’ গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হয়েছে নাইজেরিয়া। ৩ ম্যাচে পূর্ণ ৯ পয়েন্ট পেয়েছে ওসিমেনের নাইজেরিয়া।
১ পয়েন্ট নিয়ে উগান্ডা এবারের আফকন শেষ করেছে ‘সি’ গ্রুপের তলানিতে থেকে। ৩ ম্যাচ খেলে হেরেছে ২ ম্যাচ ও ১ ম্যাচ ড্র করেছে দলটি। ৪ ও ২ পয়েন্ট নিয়ে ‘সি’ গ্রুপের দ্বিতীয় ও তৃতীয় দল হিসেবে শেষ ষোলোতে উঠেছে তিউনিসিয়া-তানজানিয়া। প্রিন্স আবদেল্লাহ স্টেডিয়ামে ১-১ গোলে ড্র করেছে তিউনিসিয়া-তানজানিয়া। ৪৩ মিনিটে ইসমাইল ঘারবি পেনাল্টি থেকে গোল করে তিউনিসিয়াকে এগিয়ে নেন। ৪৮ মিনিটে ফয়সাল সালামের গোলে সমতায় ফেরে তানজানিয়া। গ্রুপগুলোর তৃতীয় সেরা দলগুলোর একটা হিসেবে ‘সি’ গ্রুপ থেকে শেষ ষোলোতে উঠেছে তানজানিয়া। নিজেদের ইতিহাসে এবারই প্রথম আফকনের শেষ ষোলোতে উঠেছে তানজানিয়া। নকআউট পর্বে তারা খেলবে মরক্কোর বিপক্ষে।
টাঙ্গিয়ার স্টেডিয়ামে গতকাল ‘ডি’ গ্রুপে বেনিনকে ৩-০ গোলে হারিয়েছে সেনেগাল। ৩ ম্যাচে ৭ পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হয়ে শেষ ষোলোয় উঠেছে সেনেগাল। দুইয়ে থাকা ডিআর কঙ্গোর পয়েন্ট ৭ হলেও গোল ব্যবধানের কারণে দুইয়ে এই দলটি। বতসোয়ানাকে ৩-০ গোলে।
ডিআর কঙ্গো। ৩ ম্যাচে ৩ পয়েন্ট নিয়ে ‘ডি’ গ্রুপের তৃতীয় দল হিসেবে শেষ ষোলোয় উঠেছে বেনিন। শেষ ষোলোতে মিসরের বিপক্ষে খেলবে বেনিন। প্রতিপক্ষ মিসর।