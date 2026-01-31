ভুটানের জালে বাংলাদেশের মেয়েদের ১২ গোল

২০২৬ অনূর্ধ্ব-১৯ নারী সাফে দুর্দান্ত শুরু করেছে বাংলাদেশ। পোখারা রঙ্গশালা স্টেডিয়ামে আজ ভুৃটানকে ১২-০ গোলে হারিয়েছে বাংলাদেশ।
পোখারা রঙ্গশালা স্টেডিয়ামে আজ বাংলাদেশ-ভুটান ম্যাচ দিয়ে শুরু হয়েছে ২০২৬ অনূর্ধ্ব-১৯ সাফ। বাংলাদেশের তিন ফুটবলার হ্যাাটট্রিক করেছেন। যার মধ্যে মোসাম্মৎ মুনকি আক্তার করেছেন চার গোল। আলপি আক্তার, শ্রীমতি তৃষ্ণা রানীর পা থেকে এসেছে তিনটি করে গোল। একটি করে গোল করেছেন অর্পিতা বিশ্বাস অর্পি ও মামনি চাকমা।
ম্যাচের শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক ফুটবল খেলতে থাকা বাংলাদেশ প্রথম গোলের দেখা পায় ২৭ মিনিটে। কর্নার থেকে বাঁ পায়ের বাঁকানো শটে লক্ষ্যভেদ করেন মামনি চাকমা। ১৮ মিনিট পর দ্বিতীয় গোলের দেখা পায় বাংলাদেশ। ৪৩ মিনিটে গোল করেছেন শ্রীমতি তৃষ্ণা। প্রথমার্ধের শেষভাগে এসে জোড়া গোল করেন মোসাম্মৎ মুনকি আক্তার। ৪৫ মিনিটের পর অতিরিক্ত দ্বিতীয় ও তৃতীয় মিনিটে মুনকির দুই গোলে বাংলাদেশ ৪-০ গোলে এগিয়ে থেকে প্রথমার্ধ শেষ করে।
দ্বিতীয়ার্ধে আরও আক্রমণাত্মক ফুটবল খেলে বাংলাদেশ। ৫৪ মিনিটে তৃষ্ণা মনি করেন দলের পঞ্চম গোল। ৫৭ মিনিটে ভুটান গোলরক্ষক পরিবর্তন করেভ। বিরতির পর আক্রমণের ধার আরও বাড়ায় বাংলাদেশ। একের পর এক আক্রমণে ভুটানের রক্ষণভাগকে তছনছ করে দেয় আলপি-মুনকিরা। পঞ্চম গোল হজম করার পর গোলরক্ষক পরিবর্তন করেছে ভুটান। সোনাম শোডেনের পরিবর্তে গ্লাভস হাতে নিয়েছেন কেলজাং ওয়াংমো। তাতেও কাজের কাজ কিছু হয়নি। ১২-০ গোলের বিশাল জয়ে মাঠ ছাড়ে বাংলাদেশ। যেখানে ৯০ মিনিটের পর অতিরিক্ত সময়ের ৫ মিনিটে ভুটানের কফিনে শেষ পেরেক ঠুকে দেন আলপি আক্তার।
নারী সাফে অনূর্ধ্ব-১৮, ১৯ ও ২০ পর্যায়ে এখন পর্যন্ত ছয় টুর্নামেন্টের মধ্যে পাঁচবারই চ্যাম্পিয়ন হয়েছে বাংলাদেশ। ২০২৪ সালে ঢাকায় সাফ অনূর্ধ্ব-১৯ নারী ফুটবলে বাংলাদেশ-ভারত যৌথভাবে চ্যাম্পিয়ন হয়। গত বছর ঢাকায় নারী সাফ অনূর্ধ্ব-২০ ফুটবলেও শিরোপা জিতেছে বাংলাদেশ। শিরোপা জয়ের লক্ষ্যে নামা বাংলাদেশ ১২-০ গোলে জিতে অনেকটাই এগিয়ে গেছে। বাংলাদেশের পরবর্তী ম্যাচ ২ ফেব্রুয়ারি ভারতের বিপক্ষে। ৪ ফেব্রুয়ারি লিগ পর্বের শেষ ম্যাচে বাংলাদেশের প্রতিপক্ষ নেপাল। চার দলের টুর্নামেন্টের সেরা দুই দল ফাইনাল খেলবে ৬ ফেব্রুয়ারি।