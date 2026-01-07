হোম > খেলা > ফুটবল

কোয়ার্টার ফাইনালে মিসরকে পেল আইভরি কোস্ট, চূড়ান্ত লাইনআপটা কী

ক্রীড়া ডেস্ক    

কোয়ার্টার ফাইনালে ওঠার পর এভাবেই উদযাপন করেছে আইভরি কোস্ট। ছবি: এএফপি

মোহাম্মদ সালাহর শেষ মুহূর্তের গোলে পরশু রাতে বেনিনকে ৩-১ গোলে হারিয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে উঠে গিয়েছিল মিসর। শেষ আটে প্রতিপক্ষ কে হয়, সেটা জানতে মিসরকে অপেক্ষা করতে হয়েছে ২৪ ঘণ্টা। কোয়ার্টার ফাইনালে বর্তমান চ্যাম্পিয়ন আইভরি কোস্টের বিপক্ষে খেলবে মিসর।

আফ্রিকা কাপ অব নেশনসের শেষ ষোলোর শেষ দুই ম্যাচ হয়েছে গত রাতে। মারাক্কেশে বুরকিনা ফাসোকে ৩-০ গোলে হারিয়ে কোয়ার্টার ফাইনালের টিকিট কেটেছে আইভরি কোস্ট। গোল তিনটি করেছেন আইভরি কোস্টের তিন ফুটবলার। আর রাবাতে ডিআর কঙ্গোকে ১-০ গোলে হারিয়ে শেষ আটে উঠেছে আলজেরিয়া। আগাদিরে ১০ জানুয়ারি বাংলাদেশ সময় রাত ১টায় শুরু হবে মিসর-আইভরি কোস্ট কোয়ার্টার ফাইনাল।

এবারের আফকনের কোয়ার্টার ফাইনাল শুরু হবে মালি-সেনেগাল ম্যাচ দিয়ে। শুক্রবার টাঙ্গিয়ারে টুর্নামেন্টের শেষ আটে মুখোমুখি হবে এই দুই দল। বাংলাদেশ সময় রাত ১০টায় শুরু হবে টুর্নামেন্টের প্রথম কোয়ার্টার ফাইনাল। সেদিন রাতেই মাঠে নামবে স্বাগতিক মরক্কো। রাবাতে শুক্রবার বাংলাদেশ সময় রাত ১টায় শুরু হবে মরক্কো-ক্যামেরুন কোয়ার্টার ফাইনাল। মিসর-আইভরি কোস্ট ম্যাচটা মূলত কোয়ার্টার ফাইনালের শেষ ম্যাচ। শনিবার মারাক্কেশে বাংলাদেশ সময় রাত ১০টায় শুরু হবে আলজেরিয়া-নাইজেরিয়া কোয়ার্টার ফাইনাল।

মারাক্কেশে গত রাতে দিয়ালো গোল করার পাশাপাশি অ্যাসিস্টও করেছেন। ২০ মিনিটে আইভরি কোস্টের প্রথম গোলটাই তিনি করেছেন। দলের দ্বিতীয় গোলে তিনি অ্যাসিস্ট করেছেন। ৩২ মিনিটে দিয়ালোর অ্যাসিস্টে গোল করেন ইয়ান দিওমান্দে। ৮৭ মিনিটে আইভরি কোস্টের তৃতীয় গোল করেছেন দলটির মিডফিল্ডার বাজুমানা তোরে। অন্যদিকে রাবাতে আরেক ম্যাচে ডিআর কঙ্গোর বিপক্ষে অতিরিক্ত সময়ে গোলের দেখা পেয়েছে আলজেরিয়া। ১১৯ মিনিটে গোলটি করেছেন আলজেরিয়ার স্ট্রাইকার আদিল বুলবিনা।

আফকন ইতিহাসে এখন পর্যন্ত সর্বোচ্চ সাতবার চ্যাম্পিয়ন হয়েছে মিসর। মহাদেশীয় শ্রেষ্ঠত্বের শিরোপা তারা সবশেষ জিতেছে ২০১০ সালে। আইভরি কোস্ট টুর্নামেন্টের ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন। ২০২৩ সালে সবশেষ আয়োজিত আফকনে নাইজেরিয়াকে ২-১ গোলে হারিয়ে শিরোপা উঁচিয়ে ধরেছিল আইভরি কোস্ট।

২০২৫-২৬ আফকনের কোয়ার্টার ফাইনালের লাইনআপ

৯ জানুয়ারি

মালি-সেনেগাল, রাত ১০টা

মালি ক্যামেরুন-মরক্কো, রাত ১টা

১০ জানুয়ারি

আলজেরিয়া-নাইজেরিয়া, রাত ১০টা

মিসর-আইভরি কোস্ট, রাত ১টা

