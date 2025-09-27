ফাইনালে ভারতকে হারানোর টোটকা দিলেন পাকিস্তান কোচ

আর মাত্র একটি ম্যাচ। তারপরই পাওয়া যাবে এশিয়ার নতুন চ্যাম্পিয়ন। এশিয়া কাপের ফাইনালে আগামীকাল রাত সাড়ে ৮টায় মাঠে নামবে পাকিস্তান ও ভারত। ম্যাচটিতে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীদের হারানোর জন্য সালমান আলী আগাদের টোটকা দিয়েছেন প্রধান কোচ মাইক হেসন।
এবারের এশিয়া কাপে রীতিমতো উড়ছে ভারত। টানা ৬ ছয়ে ফাইনালের টিকিট কেটেছে তারা। দলটির কাছে গ্রুপ পর্বের পর সুপার ফোরেও হেরেছে পাকিস্তান। দুবাইতে হতে যাওয়া ফাইনালের আগেও পিছিয়ে থাকবে তারা। তাই বলে ছেড়ে কথা বলতে রাজি নয় হেসন। ছেলেদের ভারতের বিপক্ষে আগের দুই ম্যাচের হারের স্মৃতি ভুলে গিয়ে খেলায় মনোযোগের পরামর্শ দিয়েছেন তিনি।
গ্রুপ পর্বের ম্যাচে আগে ব্যাট করে ১২৭ রানের পুঁজি পায় পাকিস্তান। জবাবে ২৫ বল ও ৭ উইকেট হাতে রেখে জয় তুলে নেয় ভারত। সুপার ফোরের ম্যাচে আগে ব্যাট করে স্কোরবোর্ডে ১৭১ রান তোলে পাকিস্তান। ১৮.৫ ওভার খেলে ৬ উইকেটে ম্যাচটা জিতে নেয় ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়নরা। দ্বিতীয় দেখায় উন্নতি করাটা নিজেদের জন্য ইতিবাচক হিসেবে দেখছেন হেসন। তিন বলেন, ‘আমি মনে করি, সুপার ফোরে ভারতের বিপক্ষে আমরা যেভাবে খেলেছি তাতে প্রথম ম্যাচের তুলনায় অনেক বেশি উন্নতি হয়েছে। প্রথম ম্যাচে ছেলেরা কিছুটা নিষ্ক্রিয় ছিল। আমরা ভারতকে নিয়ন্ত্রণ দিয়েছিলাম।’
সুপার ফোরে ভারতকে হারানোর সুযোগ ছিল পাকিস্তানের সামনে। কিন্তু অভিষেক শর্মার ৩৯ বলে ৭৪ রানের ইনিংসে স্বপ্নভঙ্গ হয় তাদের। এমন ভুল বারবার না করে শিরোপা জেতার জন্য ছেলেদের সম্ভাব্য সবকিছু করার তাগিদ দিলেন হেসন, ‘ভারতের বিপক্ষে সবশেষ ম্যাচে আমরা দীর্ঘ সময় ধরে চাপ অনুভব করেছি। অভিষেক একটি ব্যতিক্রমী ইনিংস খেলে আমাদের কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছিল। আমরা এই সুযোগের জন্য যোগ্য ছিলাম। তাই এখন আমাদের দায়িত্ব হলো এর সর্বোচ্চ ব্যবহার করা। আমরা শিরোপা জয়ের মতো অবস্থানে থাকার চেষ্টা করছি।’
ফাইনালে ভারতকে চাপে রাখাটাই পাকিস্তানের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ বলে মনে করছেন হেসন, ‘খেলোয়াড়দের প্রতি আমার বার্তা হলো–তোমরা ক্রিকেটে মনোযোগ দাও। এই ধরনের চাপের খেলায় সব সময়ই আবেগ থাকে। ভারতকে দীর্ঘ সময়ের জন্য চাপে রাখার জন্য আমাদের যথেষ্ট ভালো ক্রিকেট খেলতে হবে। তারা বিশ্বের শীর্ষ দল হওয়ার কারণ আছে। তাদের চাপে রাখতে হবে। এটাই হবে আমাদের চ্যালেঞ্জ।’