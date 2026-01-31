হোম > খেলা > ক্রিকেট

বড় জয়ে বিশ্বকাপ শেষ করল তামিমরা

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

৭৪ রানে জিতেছে বাংলাদেশ যুব দল। ফাইল ছবি

জিম্বাবুয়েকে হারিয়ে অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ শেষ করেছে বাংলাদেশ। আজ হারারেতে সুপার সিক্সে নিজেদের শেষ ম্যাচে ৭৪ রানে জিতেছে আজিজুল হাকিমের দল।

২৫৪ রানের লক্ষ্য তাড়া করতে এসে জিম্বাবুয়ে যুব দলের অধিনায়ক সিমবারাশে মুদজেঙ্গেরেরে ৭০ এবং শেলটন মাজভিতোরেরা অপরাজিত ৪২ রান করলেও ৪৮. ৪ ওভারে ১৭৯ রানে অলআউট জিম্বাবুয়ে। এই জয়ে সুপার সিক্স পর্বের ২ নম্বর গ্রুপে চারে থেকে টুর্নামেন্ট শেষ করল বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৯ দল।

এর আগে প্রথমে ব্যাট করে অধিনায়ক আজিজুল হাকিম তামিমের ফিফটির সুবাদে ৯ উইকেটে ১৫৩ রান তোলে বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৯ দল। ২০ রানে ওপেনার রিফাত বেগ (১৫) আউট হয়ে গেলে উইকেটে আসেন আজিজুল। দলীয় সেঞ্চুরির আগে আরেক ওপেনার জাওয়াদ আবরার (২৫) ও কালাম সিদ্দিকিও (৮) বিদায় নেন। দলীয় ৮০ রানে ৩ উইকেট হারিয়ে ফেলার পর রিজান হোসেনকে নিয়ে চতুর্থ উইকেটে ৭৩ রানের জুটি গড়েন আজিজুল হাকিম। ৬টি চারে ৮৭ বলে ৫৯ রান করেন অধিনায়ক। ৪টি চার ও ১টি ছয়ে ৬৮ বলে ৪৭ রান করে আউট হন রিজান। শেষ দিকে ১৩ বলে অপরাজিত ২৩ রান করে দলীয় স্কোর আড়াই শ পেরোনো অবদান রাখেন দশে নামা আল ফাহাদ।

সম্পর্কিত

লিটনদের জন্য আড়াই কোটি টাকার টুর্নামেন্ট আনছে বিসিবি

বিশ্বকাপ বর্জন আলোচনার মাঝে প্রস্তুতিও ভালো সেরে রাখছে পাকিস্তান

আইসিসির টুর্নামেন্ট এলেই কামিন্সকে পায় না অস্ট্রেলিয়া

পাকিস্তানের বিশ্বকাপের জার্সি উন্মোচন অনুষ্ঠান স্থগিত কী ইঙ্গিত দিচ্ছে

বাংলাদেশকে বাদ দিয়ে হুমকির মুখে ভারতের অলিম্পিক স্বপ্ন

লর্ডসে ঠাঁই পেল বাংলাদেশের স্মরণীয় সেই ৫০ ম্যাচের টিকিট

বাংলাদেশ দল না গেলেও বাংলাদেশি আম্পায়াররা কেন ভারতে যাচ্ছেন

‘বাংলাদেশের পক্ষে পাকিস্তান ভোট দিয়েছে, গল্পটা এখানেই শেষ’

হ্যাটট্রিকে ভারতকে পেছনে ফেলে শ্রীলঙ্কা-নিউজিল্যান্ডকে তাড়া করছে ইংল্যান্ড

নাইটক্লাব-কাণ্ডে মিথ্যা বলেছিলেন ইংল্যান্ডের ক্রিকেটার
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা