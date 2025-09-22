টানা পাঁচ মাস না খেলা বাংলাদেশ বিশ্বকাপের জন্য কী প্রস্তুতি নিচ্ছে

আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে বাংলাদেশ সবশেষ ম্যাচ খেলেছে এ বছরের এপ্রিলে। লাহোরে পাঁচ মাস আগে অনুষ্ঠিত পাকিস্তানের বিপক্ষে ম্যাচটি ছিল বিশ্বকাপ বাছাইপর্বের ম্যাচ। দীর্ঘ পাঁচ মাসের বিরতির পর বিশ্বকাপে খেলতে নামছে নিগার সুলতানা জ্যোতির নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ।
অস্ট্রেলিয়া, ভারত, দক্ষিণ আফ্রিকা, পাকিস্তান, নিউজিল্যান্ড কিংবা ইংল্যান্ড—সবাই বিশ্বকাপের আগে নিজেদের ঝালিয়ে নিচ্ছে। বাংলাদেশের মতো পাঁচ মাসের লম্বা বিরতি শেষে সরাসরি নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপে আর কেউ খেলতে নামছে না। এমন প্রস্তুতির ঘাটতি নিয়ে বিশ্বকাপে কেমন করবে বাংলাদেশ-প্রশ্নটা আসাই স্বাভাবিক। বিশ্বকাপে খেলতে যাওয়ার আগে আজ সংবাদ সম্মেলনে বাংলাদেশ অধিনায়ক জ্যোতি বলেছেন, ‘প্রস্তুতির ঘাটতি নিয়ে নেতিবাচক চিন্তা করে কোনো লাভ নেই।’
হাইব্রিড মডেলে ভারত-শ্রীলঙ্কায় হতে যাচ্ছে এবারের নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপ। আগামীকাল দুপুরের ফ্লাইটে শ্রীলঙ্কার উদ্দেশে রওনা দেবে বাংলাদেশ। লঙ্কায় গিয়ে শ্রীলঙ্কা ও দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে দুটি প্রস্তুতি ম্যাচ খেলবে বাংলাদেশ। জ্যোতির মতে দলের শক্তি যাচাইয়ের বড় সুযোগ এই দুটি প্রস্তুতি ম্যাচ। বাংলাদেশ অধিনায়ক বলেন, ‘সবচেয়ে বেশি মনোযোগ থাকবে প্রথম ম্যাচটা জেতার দিকে। আন্তর্জাতিক ভাইবে ফিরতে হলে মাইন্ডসেটই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।’
ইংল্যান্ড দল দুবাইয়ে গিয়ে এশিয়ান কন্ডিশনের সঙ্গে মানিয়ে নিতে ক্যাম্প করেছে। বাংলাদেশ দল প্রস্তুতি নিয়েছে সিলেট, বিকেএসপি আর কক্সবাজারে। বোর্ডের দেওয়া সুযোগ সুবিধা নিয়ে জ্যোতি বলেন, ‘অবশ্যই আদর্শ হয়নি, তবে আমরা যা সুবিধা পেয়েছি তার সবটুকু কাজে লাগানোর চেষ্টা করেছি। যতটা সম্ভব শতভাগ দিতে চেষ্টা করেছি।’
প্রস্তুতির ঘাটতিতে বড় চ্যালেঞ্জ আসবে ব্যাটিংয়ে। ভারতের দিল্লীতে অস্ট্রেলিয়া নারী দল ৫০ ওভারে ৪১২ রান তোলে। জবাবে ভারতও ৩৬৯ রান করে হেরেছে মাত্র ৪৩ রানে। দুই দলের এই ব্যাটিং শক্তি চোখে পড়ার মতো। অন্যদিকে বাংলাদেশ প্রস্তুতি ক্যাম্পে অনূর্ধ্ব–১৫ পুরুষ দলের সঙ্গে সিরিজ খেলতে গিয়ে এক ম্যাচে মাত্র ৪৯ রানে অলআউট হয়েছে। জ্যোতির ব্যাখ্যা, ‘সেটি জাতীয় দলের পূর্ণ শক্তির দল ছিল না। জ্যাতি বলেন, অনূর্ধ্ব–১৫ দলের সঙ্গে কিন্তু পূর্ণ জাতীয় দল খেলেনি। সেখানে অনেক ক্রিকেটারকে বাইরে থেকেও নেওয়া হয়েছে। অনেক ক্রিকেটারকে ভিন্নভাবে সুযোগ তৈরি করে খেলার সুযোগ করে দেওয়া হয়েছে। তবে হ্যাঁ, আমরা আশানুরূপ খেলতে পারিনি। সেটার প্রভাব খেলোয়াড়দের ওপর পড়ছে।’
আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে দীর্ঘদিনের বিরতি থাকলে ভালো প্রস্তুতি যে নেওয়া যায় না, সেটা স্বীকার করছেন জ্যোতিও। বাংলাদেশ অধিনায়ক বলেন,‘একটা হচ্ছে নিয়মিত ক্রিকেট খেললে আপনি আদর্শের ধারাটা বুঝতে পাারবেন। একটা সিরিজ আমরা খেলছি। আবার তিন থেকে চার মাস আবার কোনো কিছু খেলছি না। স্ট্যান্ডার্ড ধরে রাখতে হলে নিয়মিত আন্তজাতিক ম্যাচ খেলতে হবে। প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ ক্রিকেট খেলতে হবে। এই জিনিসগুলো আমাদের বাড়লে আমাদের জন্য ভালো হতো।’
ভালো উইকেটে খেললে বাংলাদেশের স্কোরবোর্ডে পর্যাপ্ত রান উঠবে বলে বিশ্বাস জ্যোতির। বাংলাদেশ অধিনায়ত বলেন, ‘আমাদের বোলাররা সবসময়ই ভালো করে। এখন যদি ব্যাটাররা ভালো উইকেটে নিজেদের সামর্থ্য কাজে লাগাতে পারে, তবে আমরা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারব। আইসিসি ইভেন্টে সাধারণত ভালো উইকেটই পাওয়া যায়। এটা যেমন বড় চ্যালেঞ্জ, তেমনি বড় সুযোগও।’
বাংলাদেশ, ভারত, শ্রীলঙ্কা, পাকিস্তান, অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, ইংল্যান্ড ও নিউজিল্যান্ড—এই আট দল নিয়ে রাউন্ড রবিন পদ্ধতিতে হবে ২০২৫ নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপ। প্রথম রাউন্ডের ২৮ ম্যাচ,দুই সেমিফাইনাল ও ফাইনালসহ টুর্নামেন্টের ৩১ ম্যাচ হবে পাঁচ স্টেডিয়ামে। কলম্বো, ডিওয়াই পাতিল স্টেডিয়ামের পাশাপাশি ইন্দোরের হোলকার, গুয়াহাটির বর্ষাপাড়া, বিশাখাপত্তনমের ওয়াই এস রাজাশেখর রেড্ডি স্টেডিয়ামে নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপ হবে।
