আইসিসির ম্যাচ রেফারির পর ভারতকে নিয়ে বোমা ফাটালেন চ্যাপেলও

হঠাৎ করেই ভারতীয় ক্রিকেট দলের অতীত ইতিহাস নিয়ে আলোচনা চলছে। তবে সেটা মাঠের পারফরম্যান্স নিয়ে নয়। আলোচনা চলছে মাঠের বাইরে তাদের বিভিন্ন কর্মকাণ্ড নিয়ে। আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থার (আইসিসি) ম্যাচ রেফারি ক্রিস ব্রডের পর এবার বিস্ফোরক মন্তব্য করেছেন গ্রেগ চ্যাপেল।
চ্যাপেলের সঙ্গে ভারতীয় ক্রিকেট দলের যে বনিবনা হতো না, সেই ঘটনা কারও অজানা নয়। নিয়মনীতির ব্যাপারেও তিনি ছিলেন আপোষহীন। ২০০৫ সালে চ্যাপেল ভারতের কোচ হওয়ার পর অধিনায়ক সৌরভ গাঙ্গুলী ছয় ম্যাচ নিষিদ্ধ হয়েছিলেন। যাঁর ফলে তিনি শ্রীলঙ্কা সফরে তখন যেতে পারেননি।
ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিসিআই) তৎকালীন সভাপতি জগমোহন ডালমিয়া তখন চ্যাপেলকে অনুরোধ করেছিলেন যাতে গাঙ্গুলীর লঙ্কা সফরের সুযোগ মেলে। কিন্তু চ্যাপেল কোনোভাবেই তখন রাজি হননি। অস্ট্রেলিয়ার সংবাদ মাধ্যম সিডনি মর্নিং হেরাল্ডে গতকাল এক আলাপচারিতায় আলোচিত এই কোচ বলেন, ‘‘ডালমিয়া ভারতের হয়ে আমার কোচিং ক্যারিয়ারের শুরুর দিকে তার (গাঙ্গুলী) নিষেধাজ্ঞা কমানোর অনুরোধ করেছিলেন। তাহলে সে (গাঙ্গুলী) শ্রীলঙ্কা সফরে যেতে পারত। আমি তখন বলেছিলা, ‘না। আমি সিস্টেমের বাইরে যেতে পারব না। তাকে (গাঙ্গুলী) এর ফল ভোগ করতে হবে।’ ডালমিয়া তখন সেটা মেনে নিয়েছিলেন।’
২০০৫ সালের এপ্রিলে পাকিস্তানের বিপক্ষে সিরিজের তৃতীয় ওয়ানডেতে গাঙ্গুলীকে জরিমানা করেছিলেন ম্যাচ রেফারি ক্রিস ব্রড। কিন্তু গাঙ্গুলী একই ভুল বারবার করায় ৬ ম্যাচ নিষিদ্ধ হয়েছিলেন। ব্রিটিশ সংবাদ ‘দ্য টেলিগ্রাফ’কে কদিন আগে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ব্রড বলেছিলেন, ‘‘ম্যাচ শেষে ভারত তিন-চার ওভার পিছিয়ে ছিল। স্লো ওভার রেটের কারণে তাদের জরিমানা হওয়ার কথা ছিল। আমাকে ফোন করে সহানুভূতিশীল হওয়ার কথা বলা হয়েছিল। কারণ, এটা ভারত। আমি চিন্তা করে দেখলাম ঠিক আছে। তারপর কোনোভাবে আমরা কিছু অতিরিক্ত সময় বের করলাম যাতে ওভাররেট জরিমানার সীমার নিচে আনা যায়।’
ব্রড হয়তোবা ভারত-পাকিস্তান তৃতীয় ওয়ানডের কথাই বোঝাতে চেয়েছিলেন।ঠিক তার পরের ম্যাচেও একই ঘটনা ঘটেছিল বলে ‘দ্য টেলিগ্রাফ’কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে উল্লেখ করেছিলেন আইসিসির অভিজ্ঞ এই ম্যাচ রেফারি। ব্রড বলেছিলেন, ‘‘পরের ম্যাচেও ঘটে একই ঘটনা। সৌরভ গাঙ্গুলী তখন দ্রুত খেলা শেষ করার নির্দেশ মানছিল না। ফোন করে তখন জানতে চেয়েছিলা, কী করতে পারি? তখন আমাকে বলা হয়েছিল, ‘গাঙ্গুলীকে শুধু জরিমানা করুন।’
২০০৫ থেকে ২০০৭ পর্যন্ত ভারতের কোচের দায়িত্বে ছিলেন চ্যাপেল। সেই সময়ে গাঙ্গুলী, জহির খান, হরভজন সিং, বীরেন্দ্র শেবাগের মতো সিনিয়র ক্রিকেটাররা কড়া সমালোচনা করেছিলেন চ্যাপেলের কোচিং পদ্ধতি নিয়ে। ২০০৭ ওয়ানডে বিশ্বকাপে গ্রুপ পর্ব থেকে ভারত বিদায় নেওয়ার পর চ্যাপেলের সঙ্গে ক্রিকেটারদের সম্পর্ক আরও খারাপ হতে থাকে। ভারতীয় ক্রিকেটারদের মধ্যে গাঙ্গুলীর সঙ্গেই সবচেয়ে তিক্ত সম্পর্ক ছিল চ্যাপেলের।