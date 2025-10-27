নারী ক্রিকেটার শ্লীলতাহানির ঘটনায় ভারতীয় মন্ত্রীর বিতর্কিত মন্তব্য

অস্ট্রেলিয়ার দুই নারী ক্রিকেটারের শ্লীলতাহানির পর নিরাপত্তাজনিত ইস্যুতে বিতর্কের মুখে পড়েছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই)। এরই মধ্যে নেক্কারজনক ঘটনাকে আরও উসকে দিলেন কৈলাশ বিজয়ভার্গিয়া নামের এক ভারতীয় মন্ত্রী। অপ্রত্যাশিত ঘটনাকে অজি ক্রিকেটারদের জন্য ‘শিক্ষা’ বলে উল্লেখ করেছেন তিনি।
মধ্যপ্রদেশের ইন্দোরে সম্প্রতি ওই দুই অস্ট্রেলিয়ান নারী ক্রিকেটারের গায়ে অশালীনভাবে স্পর্শ করে এক মোটরসাইকেল আরোহী। ইতোমধ্যে অভিযুক্ততে আটক করেছেন পুলিশ। এই ঘটনায় ফুঁসছে ক্রিকেটাঙ্গন। এমন নেক্কারজনক কাণ্ডে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন ভারতের ভক্ত সমর্থক থেকে শুরু করে সাবেক ক্রিকেটাররা। সেখানে উল্টোপথে হাঁটলেন বিজয়ভার্গিয়া। সহমর্মিতা না দেখিয়ে বরং ভুক্তভোগী ক্রিকেটারদের দায় দিচ্ছেন তিনি।
এক সাক্ষাৎকারে মধ্যপ্রদেশের বিজেপির এই সাংসদ বলেন, ‘কোনো খেলোয়াড় বা আমরা যখন বাইরে যাই তখন সংশ্লিষ্ট কাউকে অবহিত করি। এরপর থেকে ওই ক্রিকেটাররা এটা মাথায় রাখবে যে, আমরা যদি আমাদের ভেন্যু ছেড়ে যাই, তবে তাযর আগে নিরাপত্তা বা স্থানীয় প্রশাসনকে জানাতে হবে। কারণ ক্রিকেটারদের নিয়ে সাধারণ মানুষদের অনেক বেশি আগ্রহ আছে।’
ভক্ত কর্তৃক ইংল্যান্ডের এক ফুটবলারের সঙ্গে ঘটে যাওয়া অপ্রত্যাশিত ঘটনাকে টেনে ওই মন্ত্রী বলেন, ‘অনেকটা ইংল্যান্ডের ফুটবল অঙ্গনের মতো। আমি ফুটবলারদের পোশাক টেনে ছিঁড়তে দেখেছি। আমরা হোটেলে থাকার সময় দেখেছি ফুটবলারের সঙ্গে দেখা করতে যুবকরা এসেছিল। কেউ একজন বিখ্যাত খেলোয়াড়ের কাছ থেকে অটোগ্রাফ চাইছিল। একটি মেয়ে এসে তো ফুটবলারকে চুমুই দিয়ে বসে এবং পোশাক ছিঁড়ে ফেলে। ওই ফুটবলার খুব বিখ্যাত ছিলেন।’
অস্ট্রেলিয়ান নারী ক্রিকেটারদের ভুল থেকে শিক্ষা নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন বিজয়ভার্গিয়া, ‘মাঝে মাঝে খেলোয়াড়রা তাদের জনপ্রিয়তা বুঝতে পারে না। খেলোয়াড়রা খুব জনপ্রিয়। তাই তাদের সতর্ক থাকা উচিত। যে ঘটনাটি ঘটল এটা তাদের জন্য একটি শিক্ষা হয়ে থাকবে। এটা আমাদের জন্যও একটি শিক্ষা।’