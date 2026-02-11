হোম > খেলা > ক্রিকেট

ডাবল সুপার ওভারের ম্যাচে আফগানদের কাঁদিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকার জয়

ডাবল সুপার ওভারের ম্যাচে আফগানিস্তানকে হারিয়ে দিল দক্ষিণ আফ্রিকা। ছবি: ক্রিকইনফো

‘জাস্ট ওয়াও’-এমন রুদ্ধশ্বাস ম্যাচ কি আগে কখনো দেখেছেন? আহমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়াম ১ লাখ ৩২ হাজার ধারণক্ষমতার হলেও দক্ষিণ আফ্রিকা-আফগানিস্তান ম্যাচটা ছিল উত্তেজনায় ঠাসা। ম্যাচটা কতটা রোমাঞ্চকর, সেটা ম্যাচের শেষ অংশে ধারাভাষ্য শুনলেও বুঝতে পারবেন। ডাবল সুপার ওভারে গড়ানো ম্যাচে সমানে সমানে লড়াই করেছিল আফগানিস্তান-দক্ষিণ আফ্রিকা। শেষ হাসি হেসেছে প্রোটিয়ারা। আফগানদেরও আর গড়া হলো না ইতিহাস।

চেন্নাইয়ের এমএ চিদাম্বরম স্টেডিয়ামে রোববার নিউজিল্যান্ডের কাছে ৭ উইকেটে হেরে ২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ শুরু করেছিল আফগানিস্তান। আজ মোদি স্টেডিয়ামে দক্ষিণ আফ্রিকা-আফগানিস্তান মূল ম্যাচ টাই হলে গড়ায় সুপার ওভারে। প্রথম দফায় সুপার ওভারে গড়ানোর পর আফগানিস্তান ১৭ রান নিলে অনেকেই তখন আফগানদের জয় দেখতে পাচ্ছিলেন। কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকাও যে হার মানার পাত্র নয়। প্রোটিয়ারা ১৭ রান নিলে ফের ম্যাচ গড়ায় সুপার ওভারে।

দ্বিতীয় সুপারে আগে ব্যাটিং পেয়ে দক্ষিণ আফ্রিকা তুলেছে ২৩ রান। ২৪ রানের লক্ষ্যে নেমে প্রথম বল মোহাম্মদ নবি ছক্কা মারতে গিয়েও পারেননি। ঠিক তার পরের বলে কেশব মহারাজকে তুলে মারতে যান নবি। এজ হওয়া বল ব্যাকওয়ার্ড পয়েন্টে ধরেন ডেভিড মিলার। রহমানউল্লাহ গুরবাজ যখন ব্যাটিংয়ে নামেন, তখন আফগানদের সামনে তখন ৪ বলে ২৪ রানের সমীকরণ তৈরি হয়। ওভারের তৃতীয় থেকে পঞ্চম বলে তিনটি ছক্কা মারেন গুরবাজ। তাঁর এই হ্যাটট্রিক ছক্কার সঙ্গে সঙ্গে ধারাভাষ্যকক্ষেও দেখা যায় উত্তেজনা। চাপের মুহূর্তে শেষ বলটা ওয়াইড করে বসেন মহারাজ। পরের বলে তুলে মারতে গিয়ে পয়েন্টে মিলারের তালুবন্দী হয়েছেন গুরবাজ। দক্ষিণ আফ্রিকা দল যখন আনন্দ উল্লাসে ব্যস্ত, তখন গুরবাজের মাথায় হাত।

দ্বিতীয় সুপার ওভারে ৪ রানে জিতে প্রোটিয়ারা সুপার এইট একরকম নিশ্চিত করে ফেলেছে। ২ ম্যাচে তাদের পয়েন্ট ৪। নিউজিল্যান্ডেরও পয়েন্ট ৪। তবে নেট রানরেটের কারণে অবস্থান ভিন্ন। ‍+১.৯১৯ নেট রানরেট নিয়ে সবার ওপরে নিউজিল্যান্ড। দুইয়ে থাকা

ম্যাচের পুরো রোমাঞ্চ যেন জমে ছিল শেষের জন্যই। ১৮৮ রানের লক্ষ্যে নামা আফগানিস্তানের শেষ ওভারে জয়ের জন্য প্রয়োজন ছিল ১৩ রান। হাতে তখন ১ উইকেট। শেষ ওভারের প্রথম বলটা কাগিসো রাবাদা করলেন নো বল। পরের বলটা দিলেন ওয়াইড। ওভারের প্রথম বৈধ ডেলিভারি তুলে মারতে যান নুর আহমাদ। সেই বল লং অফে মার্কো ইয়ানসেন ড্রপ করলেও কোনো রান নেননি নুর। পরের বলে ডিপ ব্যাকওয়ার্ড স্কয়ার লেগ দিয়ে ছক্কা মারেন নুর। পরের বলে আবার ডট দেন তিনি।

শেষ তিন বলে যখন আফগানদের ৫ রান দরকার, তখন ফের নো বল দেন রাবাদা। সেই নো বল থেকে আরও দুই রান নেন নুর।


এর আগে আজ টস জিতে ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন আফগানিস্তানের অধিনায়ক রশিদ খান। তৃতীয় ওভারের তৃতীয় বলে এইডেন মার্করামকে (৫) ফেরান ফজলহক ফারুকি। দ্বিতীয় উইকেটে ৬১ বলে ১১৪ রানের জুটি গড়েন কুইন্টন ডি কক ও রায়ান রিকেলটন। ১৩তম ওভারে ডি কক ও রিকেলটনকে ফিরিয়ে জোড়া ধাক্কা দেন রশিদ খান। তাতে ১৩ ওভারে ৩ উইকেটে ১২৭ রানে পরিণত হয় প্রোটিয়ারা। একটা পর্যায়ে ২০০ রান হওয়ার তুমুল সম্ভাবনা থাকলেও সেটা সম্ভব হয়নি। নির্ধারিত ২০ ওভারে ৬ উইকেটে ১৮৭ রান করেছে প্রোটিয়ারা।

দক্ষিণ আফ্রিকার ইনিংস সর্বোচ্চ ৬১ রান করেন রিকেলটন। ২৮ বলের ইনিংসে ৫ চার ও ৪ ছক্কা মারেন তিনি। আফগানিস্তানের আজমতউল্লাহ ওমরজাই ৪ ওভারে ৪১ রানে নিয়েছেন ৩ উইকেট।

