অ্যাশেজে আরও এক দফা ধাক্কা খেল ইংল্যান্ড

এবারের অ্যাশেজে সময়টা বড্ড খারাপ যাচ্ছে ইংল্যান্ড। অস্ট্রেলিয়ার কাছে তিন টেস্টের তিনটিতেই বাজেভাবে হেরেছে বেন স্টোকসের নেতৃত্বাধীন ইংল্যান্ড। এরই মধ্যে ইংলিশরা পেল আরেক দুঃসংবাদ। ছন্দে থাকা এক তারকা ক্রিকেটারের অ্যাশেজই শেষ হয়ে গেছে।
পাঁজরের চোট আগের চেয়ে ক্রমশ খারাপ হচ্ছে দেখে অ্যাশেজের শেষ দুই টেস্টে খেলতে পারছেন না জফরা আর্চার। অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে সিরিজের প্রথম তিন টেস্টের তিনটিতেই খেলেছেন তিনি। ৩.০৫ ইকোনমিতে নিয়েছেন ৯ উইকেট। যার মধ্যে অ্যাডিলেডে সদ্য সমাপ্ত তৃতীয় টেস্টে নিয়েছেন ৬ উইকেট। প্রথম ইনিংসে নিয়েছেন ৫ উইকেট। তাতে টেস্টে ইনিংসে চারবার ৫ উইকেট নেওয়ার কীর্তি গড়েছেন ইংল্যান্ডের এই পেসার। এই টেস্টের প্রথম ইনিংসে ৫১ রানের ইনিংস খেলেছেন তিনি। এটা তাঁর টেস্ট ক্যারিয়ারের প্রথম ফিফটি।
মেলবোর্নে পরশু বাংলাদেশ সময় ভোর ৫টা ৩০ মিনিটে শুরু হচ্ছে অ্যাশেজের চতুর্থ টেস্ট। বক্সিং ডে টেস্টের জন্য আজ ইংল্যান্ড একাদশ ঘোষণা করেছে। দুটি পরিবর্তন আনা হয়েছে এবারের একাদশে। ওলি পোপের পরিবর্তে এসেছেন জ্যাকব বেথেল। বক্সিং ডে টেস্টের একাদশে তিনি তিন নম্বরে ব্যাটিং করবেন। আর ছিটকে যাওয়া আর্চারের পরিবর্তে এসেছেন গাস অ্যাটকিনসন। ব্রিসবেনে অ্যাশেজের দ্বিতীয় টেস্টে শেষবারের মতো মাঠে নেমেছিলেন অ্যাটকিনসন।
বক্সিং ডে টেস্টে ইংল্যান্ডের ওপেনিংয়ে থাকছেন জ্যাক ক্রলি ও বেন ডাকেট। ডাকেট এবারের অ্যাশেজে ৬ ইনিংসে ব্যাটিং করেও কোনো ফিফটির দেখা পাননি। অধিনায়ক স্টোকস ব্যাটিং করবেন ছয় নম্বরে। সাত নম্বরে নামবেন উইকেটরক্ষক ব্যাটার জেমি স্মিথ। স্পিন বোলিং অলরাউন্ডার জ্যাকস খেলবেন আট নম্বরে। দুই মিডল অর্ডার ব্যাটার জো রুট, হ্যারি ব্রুকও খণ্ডকালীন স্পিনার হিসেবে কার্যকরী হতে পারেন। স্বীকৃত পেসার হিসেবে অ্যাটকিনসনের সঙ্গে আছেন ম্যাথু পটস ও জশ টাঙ।
পার্থ, ব্রিসবেনে দুই টেস্টেই ইংল্যান্ড হেরেছে ৮ উইকেট। পার্থ টেস্ট শেষ হয়েছে দুই দিনে। ব্রিসবেনে গোলাপি বলের টেস্টের স্থায়িত্ব ছিল চার দিন। অ্যাডিলেডে পাঁচ দিনে শেষ হওয়া তৃতীয় টেস্টে ইংল্যান্ডকে ৮২ রানে হারিয়েছে অস্ট্রেলিয়া। এটাই এবারের অ্যাশেজে শেষ ম্যাচ হয়ে রইল আর্চারের। তাঁর সমান ৯ উইকেট নিয়েছেন ইংল্যান্ড অধিনায়ক স্টোকস। দুই ম্যাচ আগে অ্যাশেজ জিতে যাওয়া অস্ট্রেলিয়া এবার নামবে ইংল্যান্ডকে ধবলধোলাইয়ের উদ্দেশে। নতুন বছরের ৪ জানুয়ারি সিডনিতে মাঠে গড়াবে পঞ্চম টেস্ট।
বক্সিং ডে টেস্টে ইংল্যান্ডের একাদশ:
জ্যাক ক্রলি, বেন ডাকেট, জ্যাকব বেথেল, জো রুট, হ্যারি ব্রুক, বেন স্টোকস (অধিনায়ক), জেমি স্মিথ (উইকেটরক্ষক), উইল জ্যাকস, গাস অ্যাটকিনসন, ম্যাথু পটস, জশ টাঙ