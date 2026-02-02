হোম > খেলা > ক্রিকেট

পাকিস্তানের সিদ্ধান্তের পর কৌতুহলী ভোগলে। ফাইল ছবি

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ভারতের বিপক্ষে ম্যাচ খেলবে না–পাকিস্তানের এমন সিদ্ধান্তের পর থেকেই পক্ষে-বিপক্ষে কথা বলছেন সংশ্লিষ্টরা। আলোচিত বিষয়টি নিয়ে মুখ খুলেছেন ভারতের সাবেক জনপ্রিয় ধারাভাষ্যকার এবং ক্রিকেট বিশ্লেষক হার্শা ভোগলে। ভারত ও পাকিস্তান টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ফাইনালে উঠলে কী হবে সেটা জানতে চেয়েছেন তিনি।

এক্সে দেওয়া বার্তায় হার্শা লিখেছেন, ‘টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে অংশ নিয়ে পাকিস্তান যদি ভারতের বিপক্ষে ম্যাচ না খেলে সে ক্ষেত্রে আইসিসির অবস্থান কী হয় সেটাই দেখার বিষয়। এই পরিস্থিতিতে আইনগত কোনো ব্যবস্থা আছে কি না আমার জানা নেই। তবে সম্প্রচারকারী প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি হলে আইসিসি পাকিস্তানের রাজস্ব কেটে নিলে অবাক হব না। কিন্তু ভারত-পাকিস্তান ফাইনাল হলে কী হবে?’

