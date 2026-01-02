২ ম্যাচ খেলেই টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ দলে ক্রেমার

দীর্ঘ ৮ বছর পর জিম্বাবুয়ে দলে প্রত্যাবর্তন হয় গ্রায়েম ক্রেমারের। ফেরার পর জাতীয় দলের জার্সিতে খেলেছেন মাত্র ২ ম্যাচ। এবার আরও একটি সুখবর পেলেন এই লেগস্পিনার। তাঁকে রেখেই ২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের দল দিয়েছে জিম্বাবুয়ে ক্রিকেট বোর্ড।
ক্রেমারের নেতৃত্বে ইংল্যান্ডে অনুষ্ঠিত ২০১৯ ওয়ানডে বিশ্বকাপের বাছাইপর্ব উতরাতে পারেনি জিম্বাবুয়ে। তাই ২০১৮ সালেই স্ত্রীর সঙ্গে সংযুক্ত আরব আমিরাতে পাড়ি জমান ক্রেমার। সাত বছরের বেশি সময় মধ্যপ্রাচ্যের দেশে কাটিয়ে গত বছর পেশাদার ক্রিকেটে ফেরেন। এরপর গত অক্টোবরে আফগানিস্তানের বিপক্ষে সিরিজ দিয়ে জাতীয় দলে প্রত্যাবর্তন হলেও ম্যাচ খেলার সুযোগ পাননি।
তার পরের মাসে পাকিস্তান ও শ্রীলঙ্কাকে নিয়ে আয়োজিত ত্রিদেশীয় টি-টোয়েন্টি সিরিজে দুটি ম্যাচে মাঠে নামেন ক্রেমার। মোট ৭ ওভার বল করে ৪৪ রানে ২ উইকেট নেন। চমক জাগানিয়া পারফরম্যান্স না হলেও অভিজ্ঞতার বিবেচনায় ক্রেমারকে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ দলে জায়গা করে দিয়েছেন নির্বাচকরা।
তারকা অলরাউন্ডার সিকান্দার রাজার অধিনায়কত্বে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলতে যাবে জিম্বাবুয়ে। চোট কাটিয়ে দলে ফিরেছেন পেসার ব্লেসিং মুজারাবানি। বাদ পড়েছেন নিউম্যান নিয়ামুরি। জায়গা ধরে রেখেছেন ক্লাইভ মাদান্দে।
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের জন্য জিম্বাবুয়ের স্কোয়াড: সিকান্দার রাজা (অধিনায়ক), গ্রায়েম ক্রেমার, ব্রেন্ডন টেলর, ব্রায়ান বেনেট, রায়ান বার্ল, ব্র্যাড ইভান্স, ক্লাইভ মাদান্দে, টিনোটেন্ডা মাপোসা, তাদিওয়ানাশে মারুমানি, ওয়েলিংটন মাসাকাদজা, টনি মায়োঙ্গা, তাশিঙ্গা মুসেকিসা, ব্লেসিং মুজারাবানি, ডিওন মায়ার্স, রিচার্ড এনগারাভা।