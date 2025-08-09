হোম > খেলা > ক্রিকেট

মিরপুরের সমালোচিত সেই কিউরেটরকে অবশেষে বিদায় করছে বিসিবি

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

মিরপুরের গামিনি ডি সিলভাকে অবশেষে বিদায় করছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। ছবি: ফাইল ছবি

মিরপুর শেরেবাংলার সেন্টার উইকেট নতুন ঘাসে মোড়া। এবারে বর্ষার বৃষ্টিতে রং হয়েছে গাঢ় সবুজ। ঠিক এই জায়গাতেই টানা ১৫ বছর কিউরেটরের দায়িত্ব সামলেছেন শ্রীলঙ্কার গামিনি ডি সিলভা। এবার এই সবুজ মাঠ যে তাঁকে বিদায় জানাচ্ছে। সবকিছু ঠিক থাকলে আগামীকাল দুপুরেই কলম্বোর ফ্লাইট ধরবেন তিনি।

দেশের অনেক ক্রিকেটারের অভিযোগ, গামিনীর ধমকে সেন্টার উইকেটে অনুশীলন অসমাপ্ত রেখেই ফিরতে হয়েছে তাঁদের। বছরের পর বছর ধরে অভিযোগের পাহাড় জমেছে। মিরপুরের মাঠ পরিচর্যা ও উইকেট তৈরিতে গামিনী যেমন ছিলেন অবিচল, তেমনি অনেকের চোখে হয়ে উঠেছিলেন খলনায়ক। শেষ পর্যন্ত তাঁকে বিদায়ই নিতে হচ্ছে। বিসিবির গ্রাউন্ডস কমিটির চেয়ারম্যান মাহবুব আনাম পরশু বিকেলে সরাসরি কথা বলে ঠিক করে দেন গামিনির কলম্বো ফেরার তারিখ।

বিসিবি সূত্র জানিয়েছে, আপাতত গামিনিকে সরাসরি বরখাস্ত করা হচ্ছে না। তাঁকে পদত্যাগ করতে বলা হতে পারে। স্বেচ্ছায় পদত্যাগ না করলে কিউরেটরের দায়িত্ব থেকে সরানো হলে নিয়ম মেনে তিন মাসের বেতন-ভাতা দিয়ে বিদায় জানাতেও প্রস্তুত বিসিবি। কারণ, গেল মাসেই এই কিউরেটরের সঙ্গে এক বছরের নতুন চুক্তি করে। বিসিবি ইতোমধ্যে বিকল্প পরিকল্পনার বাস্তবায়নে অনেকটা এগিয়েছে। হেড অব টার্ফ ম্যানেজমেন্ট করে ফেরানো হচ্ছে সাবেক কিউরেট টনি হেমিংকে। গত বছর তিনি বাংলাদেশে দায়িত্ব পালন করেছিলেন।

সূত্রের খবর, মাহবুব আনাম ও গামিনির সম্পর্কের অবনতির কারণেই একসময় মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই চাকরি ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন টনি হেমিং। এবার সেই মাহবুব আনামই তাঁকে (হেমিং) ফিরিয়ে এনেছেন। হেমিংয়ের অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে দেশের আন্তর্জাতিক ভেন্যুগুলোর টার্ফ ও উইকেট ব্যবস্থাপনা উন্নত করতে এবং তাঁর অধীনে নতুন প্রজন্মের স্থানীয় কিউরেটর তৈরি করতে চাইছে বিসিবি।

সম্পর্কিত

ভারতের শামিকে হটিয়ে সবার ওপরে পাকিস্তানের শাহিন

জিম্বাবুয়েকে নতুন লজ্জা দিয়ে জিতল নিউজিল্যান্ড

ক্রিকেটের বিরল এই রেকর্ড হয়েছে শুধু পাকিস্তানের বিপক্ষেই

পাকিস্তানি ক্রিকেটার আগেই জানতেন ম্যাচটা তাঁরা জিতবেন

বন্ধুকে সাকিব যা উপহার দিয়েছেন, আর কেউ তা দেননি

জাতীয় লিগে না রাখলে বিসিবির বিরুদ্ধে আইনি পথে হাঁটবে ময়মনসিংহ

জাতীয় নির্বাচনের আগেই হয়ে যাবে বিপিএল

সেঞ্চুরির উৎসব কিউইদের, জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে সর্বোচ্চ রানের রেকর্ড

আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে সর্বকনিষ্ঠ অধিনায়ক তিনি

সর্বোচ্চ পয়েন্ট নিয়েই ফাইনালে বাংলাদেশ
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা