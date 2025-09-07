পাকিস্তানে ক্রিকেট ম্যাচ চলাকালীন মাঠে বোমা বিস্ফোরণ, নিহত ১

পাকিস্তানে স্থানীয় ক্রিকেট ম্যাচ চলাকালীন বোমা বিস্ফোরণে নিহত হয়েছেন একজন। শনিবার ঘটনাটি ঘটেছে খাইবার পাখতুনখাওয়া প্রদেশের বাজৌর জেলায়।
জেলা পুলিশ কর্মকর্তা ওয়াকাস রফিক পাকিস্তানি সংবাদমাধ্যম ডনকে জানান, দূর নিয়ন্ত্রিত বিস্ফোরক যন্ত্র (আইইডি) ব্যবহার করে বিস্ফোরণ ঘটানো হয়েছে। তিনি বলেন, ‘পরিকল্পিতভাবে এই হামলা চালানো হয়েছে।’
একজন নিহত ছাড়াও বিস্ফোরণে শিশুসহ আহত হয়েছেন অনেকেই। আহতদের স্থানীয় হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে। কর্তৃপক্ষ জানায়, সন্দেহভাজন সন্ত্রাসীরা থানায়ও কোয়াডকপ্টার ড্রোনের মাধ্যমে আরও একটি হামলা করার চেষ্টায় ছিল। কিন্তু লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়।
কোনো সন্ত্রাসবাদী সংগঠন বা জঙ্গিগোষ্ঠী এই হামলার দায় স্বীকার করেনি এখন পর্যন্ত। তবে পুলিশ কর্মকর্তারা ধারণা করছেন, এটি সন্ত্রাসীদের কাজ। আগের শনিবার দুটি পৃথক ঘটনায় তিন জঙ্গি ও এক পুলিম কর্মকর্তা নিহত হন খাইবার পাখতুনখাওয়া রাজ্যে। সেই তিন জঙ্গি লাচি থানায় পুলিশের সঙ্গে বন্দুকযুদ্ধে মারা যান।
সশস্ত্র হেলিকপ্টার ও ভারী আগ্নেয়াস্ত্রের মাধ্যমে দুই সপ্তাহ আগে বাজৌরে সন্ত্রাসবিরোধী অভিযান শুরু করে পাকিস্তানের নিরাপত্তা বাহিনী। অভিযানের নাম দেওয়া হয়েছে, ‘অপারেশন সারবাকাফ’। পুলিশের ধারণা অভিযানের পাল্টাজবাব হিসেবে হামলা চালিয়েছে সন্ত্রাসীরা।