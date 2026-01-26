বাংলাদেশের জন্য মন পুড়ছে স্কটল্যান্ডের

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলা হচ্ছে না বাংলাদেশের। শেষ মুহূর্তে তাদের বাদ দিয়ে স্কটল্যান্ডকে অন্তর্ভূক্ত করেছে আইসিসি। যদিও এভাবে বিশ্বকাপে খেলতে চায়নি স্কটিশরা। ছোট সংস্করণের বিশ্বকাপ থেকে বাংলাদেশ বাদ পড়ায় মন খারাপ হচ্ছে ক্রিকেট স্কটল্যান্ডের প্রধান নির্বাহী ট্রুডি লিন্ডব্লেডের।
নিরাপত্তা শঙ্কার বিষয়টি তুলে ধরে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলতে ভারতে যেতে অস্বীকৃতি জানায় বাংলাদেশ। দফায় দফায় আলোচনা করেও বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডকে (বিসিবি) সিদ্ধান্ত থেকে সরাতে পারেনি আইসিসি। তাই শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশের পরিবর্তে ‘সি’ গ্রুপে স্কটল্যান্ডকে নিয়েছে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থা।
‘সি’ গ্রুপে ওয়েস্ট ইন্ডিজ, ইংল্যান্ড, নেপাল ও ইতালির সঙ্গী হবে স্কটল্যান্ড। আগামী ৭ ফেব্রুয়ারি টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ শুরু হবে। সেদিনই মাঠে নামবে স্কটল্যান্ড। কলকাতার ইডেন গার্ডেনস ক্রিকেট স্টেডিয়ামে তাদের প্রতিপক্ষ ওয়েস্ট ইন্ডিজ।
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে জায়গা পাওয়া প্রসঙ্গে লিন্ডব্লেড বলেন, ‘আমরা এভাবেই কোনো বিশ্বকাপে যেতে চাইনি। একটি যোগ্যতা অর্জনের প্রক্রিয়া থাকে, এবং কেউই এমনভাবে যোগ্যতা অর্জন করতে বা বিশ্বকাপে অংশগ্রহণ করতে চায় না, যেমনভাবে আমরা করেছি। আমাদের অংশগ্রহণ নিঃসন্দেহে ভিন্ন পরিস্থিতির মধ্যে হয়েছে, এবং আমরা বাংলাদেশি খেলোয়াড়দের প্রতি সহমর্মিতা প্রকাশ করছি।’
কুড়িয়ে পাওয়া সুযোগ কাজে লাগিয়ে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে দারুণ ক্রিকেট খেলতে চায় স্কটল্যান্ড। লিন্ডব্লেড বলেন, ‘আমরা শুধু খুশি যে আমরা এই বিশ্বকাপে আসতে পেরেছি… আমরা আনন্দিত যে আমরা অংশ নিতে পারছি, যদিও এটি ভিন্ন এবং চ্যালেঞ্জিং পরিস্থিতি, এবং আমরা সম্পূর্ণভাবে তা বুঝি। আমি ওই ধরনের শব্দ ব্যবহার করব না...মানুষ তাদের মতামত রাখবে এবং তাদের সেই অধিকার আছে। আমাদের শুধু জানা আছে যে আমাদেরকে বিশ্বকাপে অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। আমরা এমন একটি দল যারা বিশ্বের ১৪ তম স্থানে অবস্থান করছে। এছাড়াও, আমরা একটি শক্তিশালী দল যারা সারা বছর ধারাবাহিকভাবে খেলে।’