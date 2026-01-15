হোম > খেলা > ক্রিকেট

বিপিএলে সময়মতো হচ্ছে না রাজশাহী-সিলেট ম্যাচও

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

ঢাকাতেই শুরু হবে বিপিএল। ছবি: বিসিবি

দিনের প্রথম ম্যাচের মতো আজ বিপিএলের দ্বিতীয় ম্যাচও মাঠে গড়ানোর কোনো ইঙ্গিত নেই। সন্ধ্যা ৬টায় রাজশাহী ওয়ারিয়র্স ও সিলেট টাইটানসের ম্যাচ শুরু হওয়ার কথা থাকলেও টসের সময় (সাড়ে ৫টা) ইতোমধ্যেই পেরিয়েছে। দুই দলের কেউই এখনো মিরপুর শেরেবাংলা স্টেডিয়ামে এসে পৌঁছায়নি।

তাই এই ম্যাচ স্থগিতের পথে হাঁটছে। আজ দুপুরে এক সংবাদ সম্মেলনে ক্রিকেটারদের কল্যাণে নিয়োজিত সংস্থা কোয়াবের সভাপতি মোহাম্মদ মিঠুন বলেন, ‘মাঠে যাব একটাই শর্তে, বিসিবি যদি কমিটমেন্ট করে, ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে এই লোক (এম নাজমুল ইসলাম) বিসিবিতে থাকবে না। যদি থাকে, তাহলে খেলা বন্ধের দায় ক্রিকেটাররা নেবে না। যদি বিসিবি থেকে অফিশিয়াল ডিক্লেয়ার করে…।’

ক্রিকেটারদের নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্য করা পরিচালক নাজমুলকে আজ বিকেলে অর্থ কমিটির চেয়ারম্যানের দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দিয়েছে বিসিবি। তবে পরিচালক পদে এখনো বহাল নাজমুল। তাঁকে বোর্ড থেকে অব্যাহতি দেওয়ার কোনো সুযোগ নেই বিসিবির। এমনকি নাজমুল নিজেও পদত্যাগপত্র জমা দেননি। বিসিবির গঠনতন্ত্র অনুযায়ী, পরিচালকের পদ শূন্য হবে তখনই যখন সেই পরিচালক মারা যাবেন, মানসিক ভারসাম্য হারালে, শৃঙ্খলাজনিত শাস্তি হলে, অর্থনৈতিকভাবে দেউলিয়া হলে, পরপর তিনটি বোর্ড সভায় অনুপস্থিত থাকলে।

বিপিএলে আজ প্রথম ম্যাচে বেলা ১টায় খেলার কথা ছিল চট্টগ্রাম রয়্যালস ও নোয়াখালী এক্সপ্রেসের।

সম্পর্কিত

পরিচালক পদ থেকে কেন নাজমুলকে সরিয়ে দিতে পারেনি বিসিবি

নাজমুলকে অর্থ কমিটি থেকে সরিয়ে দিল বিসিবি

বিসিবি পরিচালক নাজমুল পদত্যাগ না করলে খেলবেনই না ক্রিকেটাররা

বিপিএলের ম্যাচ শুরু না হওয়ায় বিসিবির দুঃখপ্রকাশ

বিদেশি লিগে বেশি খেলতে পারবেন না আফগান ক্রিকেটাররা

ক্রিকেটারদের বিপিএল ‘বয়কট’, হচ্ছে না নোয়াখালী-চট্টগ্রামের ম্যাচ

ক্রিকেটারদের কাছে টাকা ফেরত চাওয়া পরিচালকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিচ্ছে বিসিবি

মিচেলের সেঞ্চুরিতে ভারতকে হারিয়ে সমতায় নিউজিল্যান্ড

দেশের ক্রিকেটারদের খেলা বন্ধের হুমকি

ক্রিকেটারদের টাকা চাওয়া পরিচালকের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেবে বিসিবি
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা