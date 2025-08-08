বাংলাদেশের বিশ্বকাপের মাঠ নিয়ে বড্ড ঝামেলায় ভারত-আইসিসি

রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর (আরসিবি) আইপিএল শিরোপা জয়ের পর উদযাপনে পদদলিত হওয়ার ঘটনায় চাপে শুধু ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডই (বিসিসিআই) নয়। আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থাও (আইসিসি) বেশ চিন্তিত। কারণ, নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপ শুরু হতে দুই মাসও বাকি নেই। বিশ্বকাপের ম্যাচ চিন্নস্বামী স্টেডিয়ামে আয়োজন করা নিয়ে এখনো রয়েছে অনিশ্চয়তা।
চিন্নস্বামী স্টেডিয়ামে নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপ আয়োজন নিয়ে দুশ্চিন্তা বেড়েছে মহারাজা টি-টোয়েন্টি কাপের ভেন্যু পরিবর্তন নিয়ে। এই টি-টোয়েন্টি টুর্নামেন্ট বেঙ্গালুরু থেকে কর্ণাটক রাজ্যের আরেক শহর মহীশুরে নেওয়া হয়েছে। কারণ, বেঙ্গালুরু পুলিশের থেকে চিন্নস্বামী স্টেডিয়ামে কর্ণাটক রাজ্য ক্রিকেট সংস্থা (কেএসসিএ) মহারাজা টি-টোয়েন্টি কাপ আয়োজনের অনুমতি পায়নি। এ কারণেই এ মাঠে বিশ্বকাপের ম্যাচ হওয়া নিয়ে বিসিসিআই-আইসিসির দুশ্চিন্তা বেড়েছে বলে ক্রিকবাজের এক প্রতিবেদনে জানা গেছে। যে চিন্নস্বামী স্টেডিয়ামে ২৬ অক্টোবর হওয়ার কথা বাংলাদেশ-ভারত বিশ্বকাপের ম্যাচ।
এম চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে গত ৪ জুন বেঙ্গালুরুর প্রথম আইপিএল জয়ের উৎসবে পদদলিত হয়ে ১১ জন নিহত এবং ৫০ জনের বেশি আহত হওয়ার ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় তদন্ত কমিটিও গঠন করেন আদালত। কদিন আগে তদন্ত কমিশনের প্রতিবেদনে চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে বড় ইভেন্ট আয়োজনের ক্ষেত্রে ‘অসুরক্ষিত’ বলা হয়েছে। তাতেই নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপ আয়োজন নিয়ে দুশ্চিন্তা তৈরি হয়েছে। ক্রিকবাজের গতকাল প্রকাশিত প্রতিবেদনে কেএসসিএ এক বিবৃতিতে বলেছে, ‘আমরা রাজ্য সরকারকে চিঠি দিয়েছি। উত্তরের অপেক্ষায় আছি। এটা এমন নয় যে তারা অনুমতি দিচ্ছে না। যদি তেমন কিছুই হতো, তাহলে মহীশূরে মহারাজা কাপ আয়োজনের অনুমতি দিত না। আমরা অপেক্ষা করছি। আরও সময় আছে এবং ধাপে ধাপে এগোতে চাচ্ছি।’
তদন্ত কমিশনের প্রতিবেদনে আরসিবি, কেএসসিএ, ইভেন্ট ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠান ডিএনএ এন্টারটেইনমেন্ট ও বেঙ্গালুরু পুলিশের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের দায়ী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। চিন্নস্বামী স্টেডিয়ামে নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপ আয়োজন নিয়ে শঙ্কা থাকলেও বিসিসিআইয়ের সঙ্গে আইসিসির যোগাযোগ রয়েছে বলে ভারতীয় সংবাদমাধ্যম ‘দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস’-এর প্রতিবেদন থেকে জানা গেছে। ভারতীয় সংবাদমাধ্যমকে বিসিসিআই সচিব দেবজিত সাইকিয়া বলেন, ‘আমরা ঘটনা সম্পর্কে জানি। কেএসসিএর সঙ্গে যোগাযোগ রয়েছে। যা বোঝা গেল, বিশ্বকাপের ম্যাচ আয়োজন করতে যথাযোগ্য কর্তৃপক্ষের অনুমতি লাগবে। ৩০ সেপ্টেম্বর শুরু হচ্ছে বিশ্বকাপ। আমাদের হাতে যথেষ্ট সময় নেই। কারণ, আইসিসিরও দ্রুত এ ব্যাপারে স্পষ্টতা থাকতে হবে। দুই দিন সময় দেওয়া হয়েছে। যদি শনিবারের মধ্যে অনুমতি না মেলে, তাহলে অন্য ভেন্যুতে এই ম্যাচগুলো (বিশ্বকাপের ম্যাচ) আয়োজনের চিন্তাভাবনা রয়েছে।’
ভারত-পাকিস্তান কোনো দলই অপর দেশে গিয়ে ক্রিকেট খেলবে না বলে ২০২৫ নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপও হবে হাইব্রিড মডেলে। পাকিস্তান তাদের ম্যাচগুলো খেলবে কলম্বোর প্রেমাদাসা স্টেডিয়ামে। যদি পাকিস্তান ফাইনালে না ওঠে, তাহলে শিরোপা নির্ধারণী ম্যাচ হবে চিন্নস্বামী স্টেডিয়ামে। সেক্ষেত্রে চিন্নস্বামীতে হতে পারে পাঁচটি ম্যাচ। ৩০ সেপ্টেম্বর এই মাঠে বিশ্বকাপের উদ্বোধনী ম্যাচে মুখোমুখি হবে ভারত-শ্রীলঙ্কা। একই মাঠে ৩ ও ২৬ অক্টোবর হবে ইংল্যান্ড-দক্ষিণ আফ্রিকা, বাংলাদেশ-ভারত ম্যাচ। ৩০ অক্টোবর টুর্নামেন্টের দ্বিতীয় সেমিফাইনাল হবে চিন্নস্বামীতে। এখন আগামীকালের মধ্যে চিন্নস্বামী স্টেডিয়ামে ম্যাচ আয়োজনের অনুমতি না মিললে কোথায় বিশ্বকাপের ম্যাচগুলো হবে, সেটা তখনই জানা যাবে।
বাংলাদেশ, ভারত, শ্রীলঙ্কা, পাকিস্তান, অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, ইংল্যান্ড, নিউজিল্যান্ড—এই আট দল নিয়ে রাউন্ড রবিন পদ্ধতিতে হবে ২০২৫ নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপ। প্রথম রাউন্ডে হবে ২৮ ম্যাচ। ২৯ ও ৩০ অক্টোবর হবে দুটি সেমিফাইনাল। ২ নভেম্বর হবে ফাইনাল। টুর্নামেন্টের ৩১ ম্যাচ হবে পাঁচ স্টেডিয়ামে। কলম্বো, বেঙ্গালুরুর পাশাপাশি ইন্দোরের হোলকার, গুয়াহাটির বর্ষাপাড়া, বিশাখাপত্তনমের ওয়াই এস রাজাশেখর রেড্ডি স্টেডিয়ামে নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপ হবে। সবশেষ ২০২২ সালে নিউজিল্যান্ডে অনুষ্ঠিত ওয়ানডে বিশ্বকাপে ইংল্যান্ডকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল অস্ট্রেলিয়া।