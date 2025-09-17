পাকিস্তানের সঙ্গে আইসিসির ‘যুদ্ধ’ চলছেই, আসলে হবেটা কী

ভারত-পাকিস্তান ম্যাচের রেশ কি এত সহজে থামে? মাঠের পারফরম্যান্সে আগের সেই উত্তাপটা এখন সেভাবে দেখা যায় না। কিন্তু অন্যান্য কারণে ঠিকই আলাপ-আলোচনায় চলে আসে এই ম্যাচ। ১৪ সেপ্টেম্বর দুবাইয়ে ভারত-পাকিস্তান ম্যাচের দিকে তাকালে সব স্পষ্ট বোঝা যাবে।
চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীদের সঙ্গে মাঠের লড়াইয়ে সেদিন ৭ উইকেটে পাকিস্তান হারের পরই শুরু বিতর্ক। পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের (পিসিবি) যুদ্ধটা শুরু হয় আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থার (আইসিসি) সঙ্গে। ম্যাচ রেফারি পাইক্রফটকে সরাতে আইসিসির কাছে দফায় দফায় চিঠি পাঠাচ্ছে পিসিবি। হয়তো এবার পিসিবির দাবি পূরণ হতে পারে। কারণ, সূত্রের বরাত দিয়ে পাকিস্তানের সংবাদমাধ্যম জিও নিউজ এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে, এশিয়া কাপে পাকিস্তানের ম্যাচে পাইক্রফটের আর দায়িত্ব না পালন করার সম্ভাবনাই বেশি। দুবাইয়ে আজ ‘এ’ গ্রুপে নিজেদের শেষ ম্যাচে খেলবে পাকিস্তান-আরব আমিরাত। এই ম্যাচের ম্যাচ রেফারির দায়িত্বে থাকার কথা ছিল পাইক্রফটের। এখন জিও নিউজের প্রতিবেদন সত্যি হলে পিসিবির দাবিই তো পূরণ হচ্ছে।
দুবাইয়ে ১৪ সেপ্টেম্বর ভারত-পাকিস্তান ম্যাচে পাইক্রফট ছিলেন ম্যাচ রেফারির দায়িত্বে। ৭ উইকেটে জয়ের পর ভারতীয় ক্রিকেটাররা হাত মেলাননি সালমান আলী আঘা, শাহিন শাহ আফ্রিদিদের সঙ্গে। এমনকি টসের সময়ও পাকিস্তান দলপতি সালমানের সঙ্গে ভারতীয় অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব করমর্দন করেননি। পিসিবির থেকে অভিযোগ করা হয়েছিল, সালমানকে টসের সময় সূর্যকুমারের সঙ্গে করমর্দন করতে নিষেধ করেছিলেন পাইক্রফট। আইসিসির কাছে পিসিবি দাবি করেছিল, এই ঘটনার কারণে পাইক্রফটকে টুর্নামেন্ট থেকে যেন বহিষ্কার করা হয়। কিন্তু গতকাল আইসিসি দাবি করেছিল, পিসিবির অভিযোগের কোনো ভিত্তি নেই।
এশিয়া কাপ এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিলের (এসিসি) টুর্নামেন্ট হওয়াতে সংগঠন হিসেবে আইসিসির তেমন কোনো দায়িত্ব নেই। কিন্তু ম্যাচ রেফারি নিয়োগ তো আইসিসিই দেয়। এই দায়িত্ব থেকে কাউকে বহিষ্কার করতে হলে আইসিসিকেই হস্তক্ষেপ করতে হবে। এদিকে পিসিবির এক মুখপাত্র গতকাল বলেছেন, ‘এশিয়া কাপে পাকিস্তান আর খেলতে নামবে কি না, সে বিষয়ে এখনো আলোচনা চলছে। আগামীকাল (আজ) জানানো হবে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত।’ এরই মধ্যে পিসিবি দ্বিতীয় দফায় চিঠি পাঠায় আইসিসির কাছে। এবার জিও নিউজের প্রতিবেদন বাস্তবায়িত হলে পাকিস্তানের আজ আমিরাতের বিপক্ষে মাঠে নামতে আপত্তি থাকার কোনো কারণ নেই।
আরব আমিরাতের বিপক্ষে নামার আগে গত রাতে সংবাদ সম্মেলন বর্জন করেছিল পাকিস্তান। দুবাইয়ে আজ বাংলাদেশ সময় রাত ৮টা ৩০ মিনিটে শুরু হতে যাওয়া পাকিস্তান-আরব আমিরাত ম্যাচটা দুই দলের জন্যই ‘বাঁচা-মরা’র ম্যাচ। দুই দলেরই এখন পয়েন্ট ২। এখন পাকিস্তান এই ম্যাচ বয়কট করলে ওয়াকওভার পেয়ে যাবে আরব আমিরাত। তাতে ২ পয়েন্ট নিয়েই ২০২৫ এশিয়া কাপের গ্রুপ পর্বে থেমে যাবে পাকিস্তানের পথচলা। কারণ, ভারতের সমান ৪ পয়েন্ট নিয়ে আমিরাত উঠবে সুপার ফোরে।