রাজ্জাকের পদত্যাগে বিস্মিত শান্ত

বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) প্রধান নির্বাচক গাজী আশরাফ হোসেন লিপুর সঙ্গে দীর্ঘদিন নির্বাচক প্যানেলে ছিলেন আব্দুর রাজ্জাক। আজ রাজ্জাক নির্বাচকের পদ থেকে পদত্যাগ করেছেন। বিসিবির নির্বাচনে অংশ নেবেন বলেই এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছেন রাজ্জাক। খুলনা বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থার কাউন্সিলর হিসেবে ক্যাটাগরি-১ থেকে নির্বাচন করবেন বাংলাদেশের তারকা বাঁহাতি স্পিনার।
রাজ্জাকের পদত্যাগের কথা আজকের পত্রিকাকে নিশ্চিত করেছেন সদ্য নির্বাচক প্যানেলে যুক্ত হওয়া হাসিবুল হাসান শান্ত। আচমকা রাজ্জাকের পদত্যাগে বিস্ময় প্রকাশ করেছেন শান্ত। কারণ, ২ অক্টোবর থেকে বাংলাদেশ-আফগানিস্তান তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ শুরু হচ্ছে। সূত্রে জানা গেছে, বিসিবি নির্বাচকেরা নাকি লিটন দাসকে বাদ দিয়ে অন্য কাউকে অধিনায়ক করে টি-টোয়েন্টি সিরিজের দল দিতে পারে। আচমকা পদত্যাগ করলেও রাজ্জাককে বিসিবি নির্বাচনের জন্য শুভ কামনা জানিয়েছেন শান্ত।
৬ অক্টোবর হবে বিসিবির নির্বাচন। এই নির্বাচন সামনে রেখে চলছে ফর্ম বিতরণ কার্যক্রম। বিসিবি সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুল ঢাকা বিভাগ থেকে মনোনয়ন ফর্ম তুলেছেন। বিসিবি সভাপতি পদে বুলবুলের প্রতিদ্বন্দ্বী তামিম ইকবালের মনোনয়ন ফর্ম নিয়েছেন মিনহাজ উদ্দিন খান।বুলবুলের সঙ্গে ঢাকা জেলা থেকে ফর্ম সংগ্রহ করেছেন নাজমুল আবেদীন ফাহিম। ক্লাব ক্যাটেগরি থেকে তুলেছেন আসিফ রাব্বানী। রংপুর রাইডার্সের টিম ডিরেক্টর শাহনিয়ান তামিম, বিসিবির আম্পায়ার্স ও মিডিয়া কমিটির চেয়ারম্যান ইফতেখার রহমান মিঠু, সাবেক বিসিবি সভাপতি ফারুক আহমেদ, দেবব্রত পালরাও গ্রহণ করেছেন মনোনয়ন ফর্ম।
চূড়ান্ত ভোটার তালিকা গতকাল প্রকাশ করা হলে কাউন্সিলরশিপ ফিরে পেয়েছেন মিঠু। তৃতীয় বিভাগের দল ভাইকিংস ক্রিকেট একাডেমি থেকে তিনি কাউন্সিলর হয়েছেন। এর আগে দুদকের অনুসন্ধানে থাকায় যে ১৫ ক্লাবকে খসড়া তালিকায় বাদ দিয়েছিল নির্বাচন কমিশন, সেই তালিকার মধ্যেই ছিল ভাইকিংস ক্রিকেট একাডেমি। সেখান থেকেই তিনি ফের কাউন্সিলরশিপ নিয়েছেন।
২, ৩ ও ৫ অক্টোবর বাংলাদেশ-আফগানিস্তান সিরিজের তিন টি-টোয়েন্টি। ৮ অক্টোবর শুরু হবে তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ। দ্বিতীয় ও তৃতীয় ওয়ানডে হবে ১১ ও ১৪ অক্টোবর। এশিয়া কাপ শেষে মরুর বুকেই হবে বাংলাদেশ-আফগানিস্তান সিরিজ। পাঁজরের যে চোট পেয়েছেন, তাতে করে পুরো আফগান সিরিজই মিস করতে পারেন লিটন দাস। নিয়মিত টি-টোয়েন্টি অধিনায়ক থাকবেন কি না থাকবেন না আফগান সিরিজে, সেই মুহূর্তে রাজ্জাকের পদত্যাগের খবরে শান্তর অবাক হওয়াটাই স্বাভাবিক। ২০ সেপ্টেম্বর শান্ত বিসিবির নির্বাচক প্যানেলে যোগ দিয়েছেন।