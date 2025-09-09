এশিয়া কাপ শুরুর আগমুহূর্তে ভারতকে কড়া হুঁশিয়ারি

সংযুক্ত আরব আমিরাতে হতে যাওয়া এবারের এশিয়া কাপ ভারতের জন্য অনেক দিক থেকেই বিশেষ। শিরোপা ধরে রাখার অভিযানে বিরাট কোহলি-রোহিত শর্মার মতো তারকাদের পাচ্ছে না তারা। কারণ, তাঁরা গত বছর আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি থেকে অবসর নিয়েছেন।
মরুর বুকে এক রকম নতুন শুরু করতে যাওয়া ভারত যখন নিজেদের ঝালিয়ে নিতে ব্যস্ত, তখন সেই মুহূর্তে তাদের কড়া সতর্কবার্তা দিলেন ভরত অরুণ। তাঁর এই সতর্কবার্তা মূলত আর্শদীপ সিংকে নিয়ে। এশিয়া কাপের দলে থাকা ভারতের এই পেসার আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে সবশেষ খেলেছেন এ বছরের ১২ ফেব্রুয়ারি ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ওয়ানডেতে। পাঁচ ম্যাচের টেস্ট সিরিজের জন্য ইংল্যান্ডে তাঁকে নিয়ে গেলেও ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট বেঞ্চে বসিয়ে রেখেছে। বার্তা সংস্থা প্রেস ট্রাস্ট অব ইন্ডিয়াকে (পিটিআই) দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ভারতের সাবেক বোলিং কোচ অরুণ বলেন, ‘আর্শদীপের সামর্থ্য সম্পর্কে আমরা সবাই জানি। সে আরও বেশি বোলিং করতে পারত ইংল্যান্ডে। কিন্তু ম্যাচ অনুশীলন আসলেই অনেক কম হয়েছে। ম্যাচ খেলেই সাধারণত ছন্দ ফিরে পাওয়া যায়। নেট ও অনুশীলন সেশনে কতটুকু বোলিং করছেন, তাতে কিছু যায় আসে না।’
আবুধাবির শেখ জায়েদ স্টেডিয়ামে আজ আফগানিস্তান-হংকং ম্যাচ দিয়ে শুরু হচ্ছে ১৭তম এশিয়া কাপ। তবে ভারতের টুর্নামেন্ট শুরু হবে আগামীকাল ওমানের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে। বাংলাদেশ সময় রাত ৮টা ৩০ মিনিটে শুরু হবে ভারত-ওমান ম্যাচ। আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে সাত মাস বাইরে থাকা আর্শদীপের ছন্দে ফিরতে সময় লাগবে বলে মনে করেন অরুণ। ভারতের সাবেক বোলিং কোচ বলেন, ‘আমার মতে ম্যাচে বোলিং করাটা গুরুত্বপূর্ণ। আর্শদীপের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ হতে যাচ্ছে। সে কত দ্রুত ছন্দ ফিরে পায়, সেটাই দেখার বিষয়। ছন্দ ফিরে পেতে কমপক্ষে দুই ম্যাচ সময় লাগবে।’
ভারতের জার্সিতে ৭ মাস ক্রিকেট খেলতে না পারলেও প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেট থেকে একেবারে দূরে নেই আর্শদীপ। ২০২৫ আইপিএলে রানার্সআপ দল পাঞ্জাব কিংসের হয়ে খেলেছেন ১৭ ম্যাচ। ৮.৮৮ ইকোনমিতে নিয়েছেন ২১ উইকেট। তাদের ঘরোয়া প্রথম শ্রেণির ক্রিকেট দুলীপ ট্রফিতে খেলেছেন নর্থ জোনের হয়ে। এদিকে ২০১৪-১৫ সালে প্রথম দফায় ভারতের বোলিং কোচের দায়িত্ব পালন করেছিলেন অরুণ। দ্বিতীয় দফায় তিনি যোগ দিয়েছিলেন ২০১৭ সালে। ২০২১ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ পর্যন্ত ভারতের বোলিং কোচ হিসেবে কাজ করেছিলেন তিনি।
২০২৫ এশিয়া কাপে ‘এ’ গ্রুপে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী পাকিস্তানের পাশাপাশি ভারত পাচ্ছে ওমান ও সংযুক্ত আরব আমিরাতকে। সূর্যকুমার যাদবের নেতৃত্বাধীন ভারত গ্রুপ পর্বের প্রথম দুই ম্যাচ খেলবে দুবাইয়ে। ১৪ সেপ্টেম্বর দুবাইয়ে হবে ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ। আবুধাবিতে ১৯ সেপ্টেম্বর ওমানের বিপক্ষে ম্যাচটা ভারতের গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচ।