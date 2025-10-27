আইসিসির কাছ থেকে তাহলে কত টাকা পাচ্ছে বাংলাদেশ

২০২৫ নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপ বাংলাদেশের জন্য কেটেছে ভুলে যাওয়ার মতোই। ৭ ম্যাচের মধ্যে জিতেছে কেবল এক ম্যাচ। উপরন্তু শ্রীলঙ্কা, দক্ষিণ আফ্রিকা ও ইংল্যান্ডের বিপক্ষে জয়ের সম্ভাবনা জাগিয়েও জিততে পারেনি নিগার সুলতানা জ্যোতির নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ।
বাজে টুর্নামেন্ট কাটালেও জ্যোতিরা একেবারে খালি হাতে ফিরছেন না। আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থার (আইসিসি) কাছ থেকে তারা পাচ্ছে ৬ কোটি ৮৩ লাখ টাকা। যেখানে অংশগ্রহণ ফি হিসেবেই বাংলাদেশ পেয়ে যাচ্ছে আড়াই লাখ ডলার। বাংলাদেশি মুদ্রায় ৩ কোটি ৩ লাখ টাকা। টুর্নামেন্টে এক ম্যাচ জেতায় পাচ্ছে ৪১ লাখ ৬১ হাজার টাকা। আর সপ্তম স্থানে থেকে টুর্নামেন্ট শেষ করায় পাচ্ছে আরও ২ লাখ ৮০ হাজার ডলার (৩ কোটি ৩৯ লাখ টাকা)। কারণ, লিগ পর্বে সপ্তম ও অষ্টম স্থানে থেকে টুর্নামেন্ট শেষ করা দলের প্রত্যেকেই পাবে ৩ কোটি ৩৯ লাখ টাকা করে। বাংলাদেশ, পাকিস্তান দুই দলেরই সমান ৩ পয়েন্ট হলেও নেট রানরেটের কারণে এগিয়ে বাংলাদেশ। সাত ও আটে থাকা বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের নেট রানরেট -০.৫৭৮ ও -২.৬৫১।
আইসিসি গত ১ সেপ্টেম্বর এক মিডিয়া বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছিল, ২০২৫ নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপে সব মিলিয়ে থাকছে ১ কোটি ৩৮ লাখ ৮০ হাজার ডলারের অর্থ পুরস্কার। বাংলাদেশি মুদ্রায় সেটা ১৬৮ কোটি ৩৫ লাখ টাকা। মেয়েদের ওয়ানডে বিশ্বকাপে এটা সর্বোচ্চ প্রাইজমানির রেকর্ড। এবারের চ্যাম্পিয়ন দল পাবে ৪৪ লাখ ৮০ হাজার ডলার। বাংলাদেশি মুদ্রায় সেটা ৫৪ কোটি ৩৪ লাখ টাকা। রানার্সআপ দল পাচ্ছে ২২ লাখ ২৪ হাজার ডলার (২৭ কোটি ১৭ লাখ টাকা)। দুই সেমিফাইনালিস্ট পাচ্ছে ১১ লাখ ২০ হাজার ডলার করে। বাংলাদেশি মুদ্রায় সেটা ১৩ কোটি ৫৮ লাখ টাকা।
আট দলের টুর্নামেন্টে পঞ্চম, ষষ্ঠ এই দুই দল পাচ্ছে ৭ লাখ ডলার করে। বাংলাদেশি মুদ্রায় সেটা ৮ কোটি ৪৯ লাখ টাকা। পাঁচ ও ছয়ে থেকে ২০২৫ নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপ শেষ করেছে শ্রীলঙ্কা ও নিউজিল্যান্ড। লঙ্কা ও নিউজিল্যান্ডের পয়েন্ট ৫ ও ৪। হাইব্রিড মডেলে ভারত ও শ্রীলঙ্কায় হচ্ছে এবারের বিশ্বকাপ। পাকিস্তান তাদের সাত ম্যাচের সাতটিই খেলেছে কলম্বোর প্রেমাদাসায়। যে তিন পয়েন্ট পাকিস্তান পেয়েছে, সবই বৃষ্টির কারণে।
১৩ পয়েন্ট নিয়ে অস্ট্রেলিয়া লিগ পর্ব শেষ করেছে পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষে থেকে। দুই, তিন ও চারে থাকা ইংল্যান্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা ও ভারতের পয়েন্ট ১১, ১০ ও ৭। গুয়াহাটিতে পরশু বাংলাদেশ সময় বেলা সাড়ে তিনটায় শুরু হবে প্রথম সেমিফাইনাল। এই ম্যাচে মুখোমুখি হবে ইংল্যান্ড-দক্ষিণ আফ্রিকা। ভারত-অস্ট্রেলিয়া দ্বিতীয় সেমিফাইনাল হবে বৃহস্পতিবার।