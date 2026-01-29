অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়ে বিশ্বকাপের আগে পাকিস্তানের ‘হুংকার’

২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে পাকিস্তানের অংশগ্রহণ নিয়ে এখনো রয়েছে অনিশ্চয়তা। সালমান আলী আঘা-বাবর আজমদের বিশ্বকাপ বর্জন নিয়ে এখন কথাবার্তা হচ্ছে বেশি। বর্জন নিয়ে যখন আলোচনা বেশি হলেও নিজেদের প্রস্তুতি ঠিকই সেরে নিচ্ছে পাকিস্তান।
৭ ফেব্রুয়ারি ভারত-শ্রীলঙ্কার যৌথ আয়োজনে শুরু হবে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। তার আগে চলমান তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজটাই পাকিস্তান-অস্ট্রেলিয়ার কাছে নিজেদের ঝালিয়ে নেওয়ার শেষ সুযোগ। সেই সুযোগটা দারুণভাবে কাজে লাগাচ্ছে পাকিস্তান। লাহোরের গাদ্দাফি স্টেডিয়ামে আজ সিরিজের প্রথম টি-টোয়েন্টিতে অস্ট্রেলিয়াকে ২২ রানে হারিয়েছে পাকিস্তান। বিশ্বকাপের আগে প্রতিপক্ষ দলগুলোকে যেন পাকিস্তান বার্তা দিয়ে রাখল, ‘আমরা আসছি।’
১৬৯ রানের লক্ষ্যে নেমে ৩.২ ওভারে ২ উইকেটে ২৮ রানে পরিণত হয় অস্ট্রেলিয়া। সাময়িক চাপে পড়া অজিরা এরপর এগোতে থাকে ক্যামেরন গ্রিন ও ম্যাট রেনশর ব্যাটিংয়ে। তৃতীয় উইকেটে ২৩ বলে ৪০ রানের জুটি গড়েন গ্রিন-রেনশ। অষ্টম ওভারের প্রথম বলে ভুল বোঝাবুঝিতে রান আউটের শিকার হয়েছেন রেনশ। আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে অভিষেকের ম্যাচে ১১ বলে ১৪ রান করেন রেনশ।
রেনশ রানআউট হওয়ার পর তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়তে থাকে অস্ট্রেলিয়া। ৭.১ ওভারে ৩ উইকেটে ৬৮ রান থেকে ১৫.৪ ওভারে ৮ উইকেটে ১১২ রানে পরিণত হয় অজিরা। সফরকারীদের হার অনেকটাই নিশ্চিত হয়ে যায় এখানে। অ্যাডাম জাম্পা ও জ্যাভিয়ের বার্টলেটের নবম উইকেটে ২৬ বলে ৩৪ রানের জুটিটা শুধু অস্ট্রেলিয়ার হারের ব্যবধানই কমিয়েছে। ২০ ওভারে ৮ উইকেটে ১৪৬ রানে আটকে যায় অজিরা।
অস্ট্রেলিয়ার ইনিংসে সর্বোচ্চ ৩৬ রান করেন গ্রিন। ৩১ বলের ইনিংসে ৩ চার ও ১ ছক্কা মেরেছেন তিনি। নিয়মিত অধিনায়ক মিচেল মার্শ না থাকায় আজ প্রথম টি-টোয়েন্টিতে অস্ট্রেলিয়াকে নেতৃত্ব দিয়েছেন ট্রাভিস হেড। ঝড়ের ইঙ্গিত দিলেও ১৩ বলে দুটি করে চার ও ছক্কায় ২৩ রানেই থেমে যায় তাঁর ইনিংস।
অলরাউন্ড পারফরম্যান্সে আজ প্রথম টি-টোয়েন্টিতে ম্যাচসেরা হয়েছেন সাইম আইয়ুব। ২২ বলে ৪০ রানের ইনিংসের পাশাপাশি ৩ ওভারে ২৯ রানে ২ উইকেট নিয়েছেন তিনি। তাঁর সতীর্থ আবরার আহমেদ কিপটে বোলিং করেছেন। ৪ ওভারে ১০ রানে পেয়েছেন ২ উইকেট।
এর আগে টস জিতে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নেন পাকিস্তান অধিনায়ক সালমান আলী আঘা। অস্ট্রেলিয়ার নিয়ন্ত্রিত বোলিংয়ে নিয়মিত বিরতিতে উইকেট হারাতে থাকা পাকিস্তান করেছে ২০ ওভারে ৮ উইকেটে ১৬৮ রান। ইনিংস সর্বোচ্চ ৪০ রান করেন সাইম আইয়ুব। ২২ বলের ইনিংসে ৩ চার ও ২ ছক্কা মেরেছেন। পাকিস্তান অধিনায়ক সালমান ২৭ বলে ১ চার ও ৪ ছক্কায় করেন ৩৯ রান।
অস্ট্রেলিয়ার অ্যাডাম জাম্পা ৪ ওভারে ২৪ রানে নিয়েছেন ৪ উইকেট। দুটি করে উইকেট নিয়েছেন মাহলি বিয়ার্ডম্যান ও জ্যাভিয়ের বার্টলেট। এই ম্যাচ দিয়েই আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অভিষেক হয়েছে বিয়ার্ডম্যানের। পাকিস্তান-অস্ট্রেলিয়া সিরিজের দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি লাহোরেই পরশু মাঠে গড়াবে। একই মাঠে রোববার হবে তৃতীয় টি-টোয়েন্টি।
পাকিস্তানের অংশগ্রহণ নিয়ে অনিশ্চয়তার মধ্যেই ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ নিয়ে বাড়তি নিরাপত্তা জোরদার করেছে বলে বার্তা সংস্থা এএফপি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। ১৫ ফেব্রুয়ারি কলম্বোর প্রেমাদাসায় হওয়ার কথা ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ। তার আগে বিশ্বকাপ শুরুর প্রথম দিন ৭ ফেব্রুয়ারি কলম্বোর সিংহলিজ স্পোর্টস ক্লাবে (এসএসসি) নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে মুখোমুখি হবে পাকিস্তান। একই মাঠে ১০ ফেব্রুয়ারি সালমান-বাবররা খেলবেন যুক্তরাষ্ট্রের বিপক্ষে। ১৮ ফেব্রুয়ারি কলম্বোর এসএসসিতে গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচে পাকিস্তানের প্রতিপক্ষ নামিবিয়া।