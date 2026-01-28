টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে বাংলাদেশ

নিজেদের কাজটা আগেই সেরে রেখেছিল বাংলাদেশ। থাইল্যান্ডকে হারিয়ে যুক্তরাষ্ট্র-নেদারল্যান্ডসের ম্যাচের দিকে তাকিয়ে ছিল নিগার সুলতানা জ্যোতির দল। সে ম্যাচের ফলাফল পক্ষে আসায় টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের মূল পর্বে জায়গা করে নিয়েছে বাংলাদেশ।
গ্রুপ পর্বে টানা ৪ জয় নিয়ে সুপার সিক্সে পা রেখেছিল বাংলাদেশ। সুপার সিক্সে আজ নিজেদের প্রথম ম্যাচে নেদারল্যান্ডসে ৩৯ রানে হারিয়ে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের মূল পর্বে এক পা দিয়ে রেখেছিল তারা। বাংলাদেশের অপেক্ষা ছিল মাত্র একটি পয়েন্টের। এই ২ ম্যাচের প্রতিপক্ষ স্কটল্যান্ড ও নেদারল্যান্ডস হওয়ায় ভাবনা ছিল না। বিশ্বকাপে জায়গা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নিজেদের ম্যাচের আগে আরও একটি সমীকরণ ছিল বাংলাদেশের সামনে।
বাংলাদেশ-থাইল্যান্ড ম্যাচ শেষে কীর্তিপুরে মুখোমুখি হয়েছিল নেদারল্যান্ডস ও যুক্তরাষ্ট্র। এই ম্যাচে ডাচরা জিতলে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ নিশ্চিত হতো বাংলাদেশের। অপেক্ষা বড় হয়নি তাদের। ডাকওয়ার্থ লুইস এন্ড স্টার্ন (ডিএলএস) মেথডে মার্কিনিদের ২১ রানে হারিয়েছে ইউরোপের দলটি। নেদাল্যান্ডেসর এই জয়ই বাংলাদেশের বিশ্বকাপের টিকিট পাওয়ার উপলক্ষ্য হয়ে এসেছে। আগামী ৩০ জানুয়ারি কীর্তিপুরে স্কটল্যান্ডের বিপক্ষে মাঠে নামবে বাংলাদেশ। ১ ফেব্রুয়ারি মুলপানিতে জ্যোতিদের প্রতিপক্ষ নেদারল্যান্ডস। মূল পর্বে জায়গা করে নেওয়ায় ম্যাচ দুটি এখন কেবল আনুষ্ঠানিকতা হয়ে থাকল তাদের জন্য।
দুটি ম্যাচে হারলেও কোনো সমস্যায় পড়তে হচ্ছে না বাংলাদেশকে। ৩ ম্যাচ শেষে দলটির ৬ পয়েন্ট। সমান পয়েন্ট নিয়ে নেদারল্যান্ডসও মূল পর্বে জায়গা করে নিয়েছে। রানরেটে পিছিয়ে থাকায় দুইয়ে অবস্থান করছে তারা। ৪ ও ২ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের তিন ও চারে আছে স্কটল্যান্ড ও আয়ারল্যান্ড। যুক্তরাষ্ট্র ও থাইল্যান্ডের নামের পাশে কোনো পয়েন্ট নেই। তলানী স্থান দুটিতে আছে তারা।