আগে তো ভারতকে ফাইনালে উঠতে দিন: আফ্রিদি

এবারের এশিয়া কাপে দুইবার ভারতের কাছে হেরেছে সালমানের দল। ছবি: ক্রিকইনফো

এশিয়া কাপের ফাইনালে পাকিস্তান ভারতের সঙ্গী হতে পারবে কিনা সেটা নিয়ে আলোচনা চলছে ক্রিকেট মহলে। যদিও এখনই সেটা নিয়ে কথা বলার পক্ষে নন শাহিন শাহ আফ্রিদি। আগে ভারতের ফাইনালে উঠার অপেক্ষায় আছেন তিনি।

ফেবারিটের তকমা গায়ে লাগিয়ে এশিয়া কাপ খেলতে এসেছে ভারত। গ্রুপ পর্বে ৩ ম্যাচে শতভাগ জয় তুলে নিয়েছে সূর্যকুমার যাদবের দল। এর মধ্যে একটি ম্যাচে পাকিস্তানকে হারিয়েছে তারা। ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়নদের সুপার ফোরের মিশনটাও শুরু হয়েছে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বিদের হারিয়ে। অতি নাটকীয় কিছু না হলে ফাইনালে খেলবে ভারত–সেটা এখন বলাই যায়। আরেকটু বিস্তারিত বললে, এবারের এশিয়া কাপে তাদের ফাইনালে না খেলাই হবে সবচেয়ে বড় অঘটন।

সুপার ফোরের দ্বিতীয় ম্যাচে আজ রাতে বাংলাদেশের বিপক্ষে মাঠে নামবে ভারত। লিটন দাসদের হারাতে পারলে ফাইনাল নিশ্চিত হবে দলটির। ফাইনালে উঠার মিশনে নিজেদের শেষ ম্যাচে ভারতের প্রতিপক্ষ শ্রীলঙ্কা। আগামীকাল রাতে বাংলাদেশের বিপক্ষে সুপার ফোরের শেষ ম্যাচ খেলতে নামবে পাকিস্তান। ভারতের কাছে হারলেও গতকাল শ্রীলঙ্কাকে হারিয়ে ফাইনালের আশা বাঁচিয়ে রেখেছে সালমান আলী আগার দল। শিরোপা নির্ধারণী ম্যাচে জায়গা করে নিতে চাইলে সুপার ফোরের শেষ ম্যাচে জয়ের বিকল্প নেই তাদের।

মহাগুরুত্বপূর্ণ ম্যাচের আগে আজ সংবাদ সম্মেলনে এসেছিলেন পাকিস্তানের তারকা পেসার আফ্রিদি। জানিয়েছেন, শিরোপা জেতার লক্ষ্যেই এশিয়া কাপ খেলতে এসেছে পাকিস্তান। তাই ফাইনালে জিততে চান তাঁরা।

ফাইনালে ভারত–পাকিস্তান লড়াই হবে কিনা, সাংবাদিকের এমন প্রশ্নের জবাবে আফ্রিদি বলেন, ‘ভারত এখনও ফাইনালে উঠেনি। যখন তারা ফাইনালে পৌঁছাবে তখন আমরা তাদের দেখব। আমরা এশিয়া কাপে চ্যাম্পিয়ন হতে এসেছি। ফাইনালে যে দলই আসুক না কেন, আমরা তাদের হারাতে প্রস্তুত।’

