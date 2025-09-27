টি-টোয়েন্টিতে কখনোই যে পরিস্থিতিতে পড়েনি বাংলাদেশ

টি-টোয়েন্টি মানেই যেন বাংলাদেশের কাছে একরাশ হতাশা। দ্বিপক্ষীয় সিরিজ তো রয়েছেই। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ, এশিয়া কাপ—মেজর টুর্নামেন্টেও বাংলাদেশ একের পর এক বাজে নজির স্থাপন করছে। তবে ক্রিকেটের সংক্ষিপ্ত সংস্করণে একটা পরিস্থিতিতে এখনো পড়েননি লিটন দাস-জাকের আলী অনিকরা।
পাকিস্তানের কাছে পরশু রাতে ১১ রানে হেরে বাংলাদেশের ফাইনালে ওঠার স্বপ্নভঙ্গ হয়েছে। তবে লিটন-জাকেরদের প্রসঙ্গ আসছে গত রাতে ভারত-শ্রীলঙ্কা সুপার ফোর ম্যাচের কারণে। নিয়মরক্ষার ম্যাচ হলেও ভারত-শ্রীলঙ্কা ম্যাচের নিষ্পত্তি হয়েছে সুপার ওভারে। জেতা ম্যাচ হেরে যাওয়া, হারা ম্যাচ জেতা, কখনো সহজ ম্যাচ কঠিন করে জেতা—ক্রিকেটপ্রেমীদের হৃদযন্ত্রের চূড়ান্ত পরীক্ষা বাংলাদেশ নিয়ে থাকে হরহামেশাই। কিন্তু আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে ২০ বছরের ইতিহাসে বাংলাদেশ এখন পর্যন্ত সুপার ফোরে কোনো ম্যাচ খেলেনি। টেস্ট খেলুড়ে দলগুলোর মধ্যে একমাত্র বাংলাদেশেরই এমন অভিজ্ঞতা হয়নি।
টি-টোয়েন্টিতে সবচেয়ে বেশি সুপার ওভার খেলার রেকর্ড নিউজিল্যান্ড। তাদের ৯টি ম্যাচের নিষ্পত্তি হয়েছে সুপার ওভারে। জিতেছে ২ ম্যাচ ও হেরেছে ৭ ম্যাচ। সুপার ওভারে ম্যাচ খেলার রেকর্ডে যৌথভাবে দুইয়ে ভারত ও শ্রীলঙ্কা। তারা প্রত্যেকেই ৬টি করে ম্যাচ খেলেছে। সুপার ওভারে নিষ্পত্তি হওয়া ৬ ম্যাচের ছয়টিতেই জিতেছে ভারত। প্রতিবেশী দেশ অপরাজেয় হলেও শ্রীলঙ্কার রেকর্ড এখানে খুব একটা সুখকর নয়। ক্রিকেটের সংক্ষিপ্ত সংস্করণে সুপার ওভারে লঙ্কানরা জিতেছে ২ ম্যাচ ও হেরেছে ৪ ম্যাচ।
টাইয়ের হিসেব করলে ভারত ও নিউজিল্যান্ডের ম্যাচ একটি করে বাড়বে। টি-টোয়েন্টিতে সর্বোচ্চ ৭ ম্যাচ টাই করেছে নিউজিল্যান্ড। যার মধ্যে ২০০৬ সালে ইডেন পার্কে ওয়েস্ট ইন্ডিজ-নিউজিল্যান্ড দুই দলই ১২৮ রান করে স্কোরবোর্ডে জমা করেছিল। কিউইরা বোল আউট নিয়মে ৩-০ ব্যবধানে জেতে। ভারতের বোল আউটে জয়ের রেকর্ড পাকিস্তানের বিপক্ষে। ২০০৭ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের গ্রুপ পর্বের ম্যাচে ভারত ৩-০ ব্যবধানে জিতেছিল চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীদের। সেবার মূল ম্যাচে দুই দলই ১৪১ রান করে স্কোরবোর্ডে জমা করেছিল।
টি-টোয়েন্টিতে সর্বোচ্চ ২৭৮ ম্যাচ খেলার রেকর্ড পাকিস্তানের। এই তালিকায় তাদের পরই আছে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ভারত। ক্রিকেটের সংক্ষিপ্ত সংস্করণে ভারত এখন পর্যন্ত ২৫৩ ম্যাচ খেলেছে। বাংলাদেশ টি-টোয়েন্টিতে ২০৩ ম্যাচ খেলে জিতেছে ৮১ ম্যাচ। হেরেছে ১১৭ ম্যাচ এবং পাঁচ ম্যাচ পরিত্যক্ত হয়েছে। বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তানসহ টি-টোয়েন্টিতে ৯ দল ২০০-এর বেশি ম্যাচ খেলার রেকর্ড গড়েছে।
টস হেরে আগে ব্যাটিং পেয়ে ভারত গত রাতে ৫ উইকেটে করেছে ২০২ রান। অভিষেক শর্মা ৩১ বলে ৬১ রানের ঝোড়ো ইনিংস খেলেছেন। শ্রীলঙ্কাও ৫ উইকেট হারিয়ে ২০২ রান করেছে। ম্যাচসেরার পুরস্কার পেয়েছেন পাথুম নিশাঙ্কা। ৫৮ বলে ৭ চার ও ৬ ছক্কায় করেছেন ১০৭ রান। আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে এটা তাঁর প্রথম সেঞ্চুরি। ফাইনালের আগে লঙ্কানদের বিপক্ষে ম্যাচটা সেমিফাইনাল মনে করে খেলেছিল বলে জানিয়েছেন ভারতীয় অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব। দুবাইয়ে আগামীকাল এশিয়া কাপের ফাইনালে মুখোমুখি হবে ভারত-পাকিস্তান।
আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে সুপার ওভারে সর্বোচ্চ ম্যাচ খেলার রেকর্ড
নিউজিল্যান্ড ৯
ভারত ৬
শ্রীলঙ্কা ৬
পাকিস্তান ৪
কাতার ৪