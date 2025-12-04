অ্যাশেজে সৈকতের আম্পায়ারিংকে বাংলাদেশ ক্রিকেটের জন্য গৌরবের বলছেন ইমরুল

বাংলাদেশ সময় ঘড়ির কাঁটা সকাল ১০টা ছুঁতেই হয়ে গেল ইতিহাস। ব্রিসবেনের গ্যাবায় ভরদুপুরে শুরু হলো অ্যাশেজের দ্বিতীয় টেস্ট। গোলাপি বলের এই টেস্টে মাঠে নেমেই অ্যাশেজে প্রথম বাংলাদেশি আম্পায়ার হিসেবে অভিষেক হয়ে গেল শরফুদ্দৌলা ইবনে শহীদ সৈকতের।
অ্যাশেজের দিবারাত্রির টেস্টে সৈকতের সঙ্গে মাঠের আম্পায়ার হিসেবে আছেন দক্ষিণ আফ্রিকার আদ্রিয়ান হোল্ডস্টক। তবে ক্রিকেটের ঐতিহাসিক সিরিজে আম্পায়ারিংয়ে অভিষেক হওয়া সৈকতের দিকেই যে ‘লাইমলাইট’, সেটা না বললেও চলছে। বাংলাদেশের এই আম্পায়ারকে অভিনন্দন জানিয়ে সামাজিক মাধ্যমে পোস্ট দিয়েছেন ইমরুল কায়েস। নিজের অফিশিয়াল ফেসবুক পেজে ইমরুল লিখেছেন, ‘সৈকত ভাই, অ্যাশেজ টেস্টে প্রথম বাংলাদেশি আম্পায়ার হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে যাওয়ার জন্য আপনাকে আন্তরিক অভিনন্দন। এটি শুধু আপনার ব্যক্তিগত সাফল্য নয়। বাংলাদেশ ক্রিকেটের জন্যও এক গৌরবময় ও ঐতিহাসিক মুহূর্ত।’
বাংলাদেশের একমাত্র আম্পায়ার হিসেবে আইসিসির এলিট প্যানেলে আছেন সৈকত। আইসিসি ইভেন্ট তো বটেই, বিদেশের অনেক দ্বিপক্ষীয় সিরিজেও আম্পায়ারিং করতে দেখা যায় তাঁকে। কখনো মাঠের আম্পায়ার, কখনোবা টিভি আম্পায়ারের দায়িত্ব পালন করছেন তিনি। সৈকতের এমন অর্জন দেখে বাংলাদেশের আরও অনেকে অনুপ্রাণিত হবেন বলে মনে করেন ইমরুল। ফেসবুকে ইমরুল বলেন, ‘বিশ্ব ক্রিকেটের অন্যতম বৃহৎ মঞ্চে পা রাখতে চলেছেন। আপনার জন্য রইল অসীম শুভকামনা। আপনার এই অর্জন ভবিষ্যতে আরও অনেককে অনুপ্রাণিত করবে। এটাই কামনা করি।’
ভারতের বিভিন্ন সিরিজেও আম্পায়ারিং করেছেন সৈকত। ২০২৪-২৫ মৌসুমে বোর্ডার-গাভাস্কার ট্রফিতে যশস্বী জয়সওয়ালের আউটের ক্ষেত্রে সৈকতের সিদ্ধান্ত নিয়ে হইচই পড়ে গিয়েছিল। অনেকেই বাংলাদেশি আম্পায়ারের প্রশংসা করেছিলেন। কেউবা আবার তাঁকে নিয়ে ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ করেছিলেন। এ বছরের জুন-জুলাইয়ে ভারত-ইংল্যান্ড সিরিজেও আম্পায়ারিং করেছিলেন সৈকত। এবার তাঁর সঙ্গে লেগে গিয়েছিল ইংল্যান্ড অধিনায়ক বেন স্টোকসের। এবারও বিতর্ক জয়সওয়ালকে নিয়ে। পার্থে এবার অ্যাশেজের প্রথম টেস্টে সৈকত ছিলেন মাঠের আম্পায়ারের দায়িত্বে। দুই দিনে শেষ হওয়া টেস্টে ইংল্যান্ডকে ৮ উইকেটে হারিয়েছিল অস্ট্রেলিয়া।