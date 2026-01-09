ঘূর্ণি জাদুতে এবার রিশাদের ৩ উইকেট, প্রশংসায় অধিনায়ক

পার্থ স্করচার্সের পর সিডনি থান্ডারের বিপক্ষে উইকেটের দেখা পাননি রিশাদ হোসেন। টানা দুই ম্যাচ উইকেটশূন্য থাকার পর অ্যাডিলেড স্টাইকার্সের বিপক্ষে বল হাতে নিজের সেরাটাই দিলেন এই লেগস্পিনার। দুর্দান্ত বোলিংয়ে আজ ৩ উইকেট তুলে নিয়েছেন তিনি। এমন বোলিংয়ের পর হোবার্ট হারিকেন্সের অধিনায়ক নাথান এলিসের প্রশংসা কুড়ালেন রিশাদ।
বিগ ব্যাশের চলতি পর্বে নিজেদের অষ্টম ম্যাচে আজ স্ট্রাইকার্সকে ৩৭ রানে হারিয়েছে হোবার্ট। তাদের করা ১৭৮ রানের জবাবে ১৪১ রানে থামে স্ট্রাইকার্সের ইনিংস। দলের জয়ে বল হাতে সামনে থেকেই নেতৃত্ব দিয়েছেন রিশাদ। ২৬ রানে ৩ উইকেট নেন এই বোলার। ৪ ওভারে তাঁর খরচ ২৬ রান। বিগ ব্যাশে এখন পর্যন্ত এটাই তাঁর সেরা বোলিং। ইনিংসের ষষ্ঠ ওভারে প্রথমবারের মতো বোলিংয়ে আসেন রিশাদ। সে ওভারে ১০ রান দিয়ে তুলে নেন মানেন্তির উইকেট।
নিজের করা দ্বিতীয় ওভারের প্রথম বলেই জেমি ওভারটনকে আউট করেন রিশাদ। সে ওভারে ২ চারের সাহায্যে দেন ১১ রান। প্রথম ২ ওভারে খরুচে হলেও শেষ ২ ওভারে বল হাতে বেশ হিসেবি ছিলেন; দেন মাত্র ৫ রান। পাশাপাশি তুলে নেন লুক উডের উইকেট। সব মিলিয়ে বিগ ব্যাশে আরও একটি দারুণ দিন কাটালেন রিশাদ।
ম্যাচ শেষে তার প্রশংসা করতে গিয়ে এলিস বলেন, ‘ব্যাটিংয়ের সময় আমাদের চেষ্টা ছিল স্কোরবোর্ডে যত বেশি রান তোলা যায়। কিন্তু আমরা ২৫ কিংবা ৩০ রান কম করেছি। এরপর বোলারদের দিকে তাকিয়ে ছিলাম। স্পিনারদের কৃতিত্ব দিতে হবে; তারা এই বছর দুর্দান্ত কিছুই করছে। তারা দুজনেই (রিশাদ হোসেন ও রেহান আহমেদ) বিশ্বমানের। টুর্নামেন্টে আমরা রিশাদকে পেয়েছি। এটা আমাদের জন্য ভালো দিক। সে আজ দারুণ বোলিং করেছে। সতীর্থদের সম্পর্কে আমার কোনো প্রশংসাই যথেষ্ট নয়। সবাই খুব কঠোর পরিশ্রম করে। আমি যা চাই সবাই সেটা করে।’