এক ম্যাচ আগেই প্লে-অফে সাকিবরা, তাসকিন-মোস্তাফিজদের কী হবে

লিগ পর্বের শেষ পর্যায়ে এখন ২০২৫-২৬ মৌসুমের আন্তর্জাতিক লিগ টি-টোয়েন্টি। ছয় দলের মধ্যে সবার আগে প্লে-অফ নিশ্চিত করেছে ডেজার্ট ভাইপার্স। গতকাল টুর্নামেন্টের দ্বিতীয় দল হিসেবে প্লে-অফের টিকিট কাটল সাকিব আল হাসানের এমআই এমিরেটস। গালফ জায়ান্টসের বিপক্ষে সহজ জয়েই মূলত সেরা চারে থাকাটা নিশ্চিত করল এমিরেটস।
১৩৫ রানের লক্ষ্য বর্তমানে টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে এমন কী! যেখানে আগে ব্যাটিং করে ২০০, ২৫০ রান করেও জয়ের ব্যাপারে নিশ্চিত থাকার কোনো উপায় নেই। তবে গৌরবময় অনিশ্চয়তার খেলা ক্রিকেটে কখন যে কী হয়, সেটা অনুমান করা মুশকিল। গত রাতে তাসকিন আহমেদের শারজা ওয়ারিয়র্সের এমন মামুলি লক্ষ্য তাড়া করে জিততে শেষ বল পর্যন্ত খেলতে হয়েছে।
আবুধাবির শেখ জায়েদ স্টেডিয়ামে গত রাতে আবুধাবি নাইট রাইডার্সের মুখোমুখি হয়েছে তাসকিনের শারজা ওয়ারিয়র্স। ৪ উইকেটের রোমাঞ্চকর জয়ে এখন শারজা ওয়ারিয়র্সের পয়েন্ট ৬। ৮ ম্যাচ খেলে তাসকিনের দল ৩ ম্যাচ জিতেছে ও হেরেছে ৫ ম্যাচ। শারজা ওয়ারিয়র্সের মতো আবুধাবি নাইট রাইডার্স, গালফ জায়ান্টসেরও পয়েন্ট ৬। তবে নেট রানরেটের মারপ্যাঁচে পয়েন্ট টেবিলে তাসকিনের দল অবস্থান করছে ৬ নম্বরে। শারজার নেট রানরেট -০.৯১০। চার ও পাঁচ নম্বরে থাকা গালফ জায়ান্টস ও আবুধাবি নাইট রাইডার্সের নেট রানরেট +০.০১৮ ও -০.৮০৫।
৯ ম্যাচে ৭ জয় ও ২ চারে ১৪ পয়েন্ট নিয়ে সবার ওপরে ডেজার্ট ভাইপার্স। ১২ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে সাকিবের এমআই এমিরেটস। টুর্নামেন্টে এখন পর্যন্ত এমিরেটস খেলেছে ৯ ম্যাচ। তিনে অবস্থান করছে মোস্তাফিজুর রহমানের দুবাই ক্যাপিটালস। ৮ ম্যাচে তাদের পয়েন্ট ৮। চার থেকে ছয় নম্বরে অবস্থান করা গালফ জায়ান্টস, আবুধাবি নাইট রাইডার্স, শারজা ওয়ারিয়র্স—এই তিন দলেরই পয়েন্ট ৬। যাদের মধ্যে গালফ জায়ান্টসের নেট রানরেট -০.১৬১। পাঁচ ও ছয় নম্বরে থাকা আবুধাবি নাইট রাইডার্স ও শারজা ওয়ারিয়র্সের নেট রানরেট -০.৮০৫ ও -০.৯১০। বাংলাদেশের আরেক তারকা পেসার তাসকিন আহমেদ খেলছেন শারজার হয়েই।
গালফ জায়ান্টস, আবুধাবি নাইট রাইডার্স খেলেছে ৯টি করে ম্যাচ। আটটি করে ম্যাচ খেলেছে দুবাই ক্যাপিটালস ও শারজা ওয়ারিয়র্স। দুবাই আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে বাংলাদেশ সময় আজ রাত ৮টা ৩০ মিনিটে শুরু হবে দুবাই ক্যাপিটালস-শারজা ওয়ারিয়র্স ম্যাচ। দুবাই এই ম্যাচ জিতলে ১০ পয়েন্ট নিয়ে উঠে যাবে প্লে-অফে। শারজা হারলে নিশ্চিত বাদ। যদি আজ জেতে, তবু তাসকিনদের সামনে থাকবে অনেক সমীকরণ। তখন ৮ পয়েন্ট অর্জন করা শারজা খেলবে ছন্দে থাকা ডেজার্ট ভাইপার্সের বিপক্ষে। শারজায় শুক্রবার বাংলাদেশ সময় রাত ৮টা ৩০ মিনিটে শুরু হবে শারজা-ডেজার্ট ম্যাচ। প্লে-অফ নিশ্চিত করতে হলে শারজাকে এখন দুবাই, ডেজার্টকে অবশ্যই হারাতে হবে।
মোস্তাফিজদের হারিয়ে তাসকিনরা যদি হেরে যান ডেজার্টের কাছে, তখন তাসকিনদের তাকিয়ে থাকতে হবে গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচের দিকে। দুবাইয়ে ২৮ ডিসেম্বর বাংলাদেশ সময় রাত ৮টা ৩০ মিনিটে শুরু হবে গালফ-আবুধাবি ম্যাচ। এই ম্যাচে যেকোনো এক দল তো আট পয়েন্ট অর্জন করবেই। নেট রানরেটের সমীকরণে তখন পড়ে যাবে তাসকিনের শারজা ওয়ারিয়র্স।
আবুধাবির শেখ জায়েদ স্টেডিয়ামে গতকাল টস হেরে আগে ব্যাটিং পেয়ে ২০ ওভারে ৬ উইকেটে ১৪১ রান করে গালফ জায়ান্টস। সাকিব ২ ওভারে ১০ রান দিয়েও পাননি কোনো উইকেট। জবাবে ১৬.৩ ওভারে ২ উইকেটে ১৪২ রান করে ফেলে এমআই এমিরেটস। যেখানে ২ রানেই ২ উইকেট হারিয়ে ফেলে সাকিবের দল। জনি বেয়ারস্টো, টম ব্যান্টন দুই টপ অর্ডার ব্যাটার রানের খাতা খোলার আগেই আউট হয়েছেন। তৃতীয় উইকেটে ৮৯ বলে ১৪০ রানের অবিচ্ছেদ্য জুটি গড়েন নিকোলাস পুরান-মোহাম্মদ ওয়াসিম। ৪২ বলে তিনটি করে চার ও ছক্কায় ৫৯ রান করে ম্যাচসেরা হয়েছেন ওয়াসিম। পুরান ৪৯ বলে ৫৯ রান করে অপরাজিত থেকেছেন। ৬ চার ও ৩ ছক্কা মেরেছেন ক্যারিবীয় এই বাঁহাতি ব্যাটার। পুরান-ওয়াসিমের তাণ্ডবে সাকিবের আর ব্যাটিংয়ে নামারই প্রয়োজন পড়েনি।