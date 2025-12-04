পেইনকিলার নেওয়ার পরও শঙ্কায় ইংল্যান্ডের ক্রিকেটার

পার্থে অ্যাশেজের প্রথম টেস্ট শেষ হয়েছে ২৩ নভেম্বর। আজ ব্রিসবেনের গ্যাবায় শুরু হয়েছে অ্যাশেজের দ্বিতীয় টেস্ট। কিন্তু চোটে পড়ায় গোলাপি বলের এই টেস্টে খেলা হচ্ছে না। কবে তিনি মাঠে ফিরতে পারবেন, সেটা নিয়ে রয়েছে অনিশ্চয়তা।
অ্যাশেজের প্রথম টেস্ট থেকেই হাঁটুতে পেইনকিলার ইনজেকশন ব্যবহার করছেন বলে জানিয়েছেন উড। আজ গ্যাবায় শুরু হওয়া গোলাপি বলের টেস্টের একাদশে না থাকলেও চা পানের বিরতির সময় চ্যানেল সেভেনের সঙ্গে কথা বলেছেন তিনি। ইংল্যান্ডের এই পেসার তিনি বলেন, ‘আমার ক্যারিয়ারজুড়ে সব সময় দৃঢ়তা দেখিয়েছি ও ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করেছি। যেন আরও দ্রুত গতিতে বোলিং করতে পারি, সেই চেষ্টা করছি। তবে বয়স তো বাড়ছে।’
অ্যাডিলেডে ১৭ ডিসেম্বর শুরু হবে অ্যাশেজের তৃতীয় টেস্ট। এই টেস্ট দিয়ে উডের মাঠে ফেরার সম্ভাবনা থাকলেও তিনি এখন বলছেন ভিন্ন কথা। ৩৫ বছর বয়সী ইংল্যান্ডের এই পেসার বলেন, ‘আমার মনে হয় একটা সুযোগ আছে (অ্যাডিলেডে খেলার)। তবে বাস্তবতা বলছে সম্ভবত মেলবোর্নে খেলার সম্ভাবনা বেশি। তা না হলে এরপর সিডনিতে খেলব। আমাকে এখন সুস্থ হতে হবে।’ মেলবোর্নে বক্সিং ডে টেস্ট শুরু হবে ২৬ ডিসেম্বর। পঞ্চম তথা শেষ টেস্ট মাঠে গড়াবে নতুন বছরে। ৩ জানুয়ারি সিডনিতে শুরু হবে অ্যাশেজের পঞ্চম টেস্ট।
ঘণ্টায় ১৪৫ কিলোমিটার গতিতে বোলিংয়ে অভ্যস্ত উডের হাঁটুর চোট নতুন কিছু নয়। এ বছরের ফেব্রুয়ারিতে চ্যাম্পিয়নস ট্রফি শেষে তাঁর বাঁ হাঁটুতে অস্ত্রোপচার হয়েছিল। আইসিসির এই ইভেন্টে দুই ম্যাচ মিলে ১৭.৩ ওভার বোলিং করে ১২৫ রান খরচ করে কেবল ১ উইকেট পেয়েছিলেন। পার্থে যে টেস্টটা খেলেছেন, সেই ম্যাচ দিয়ে ক্রিকেটের রাজকীয় সংস্করণে ১৫ মাস পর ফিরেছেন তিনি। দুই ইনিংস মিলে ১১ ওভার বোলিং করেও কোনো উইকেট পাননি। বেশি ব্যথা অনুভব করলে এক বিশেষজ্ঞের কাছে পাঠানো হয়েছিল। ব্রিসবেনে হাসার পর হাঁটুতে ‘নি ব্রেস’ পরছেন। এই মেডিকেল ডিভাইস হাঁটুকে যেকোনো ধরনের আঘাত থেকে রক্ষা করে ও অস্ত্রোপচারের পর দ্রুত সেরে উঠতে সাহায্য করে। উড যে টেস্টে চোটে পড়েছিলেন, সেই টেস্টে ইংল্যান্ড হেরেছে ৮ উইকেটে।