দল নির্বাচন নিয়ে আফগান কোচের বিস্ফোরক মন্তব্য

ভালো কিছুর প্রত্যাশা নিয়ে এশিয়া কাপ শুরু করলেও গ্রুপ পর্ব থেকেই বিদায় নেয় আফগানিস্তান। এরপর টি–টোয়েন্টি সিরিজে বাংলাদেশের কাছে ধবলধোলাই হয় তারা। ওয়ানডেতে ৩–০ ব্যবধানে জিতলেও জিম্বাবুয়ের কাছে একমাত্র টেস্টে ইনিংস ব্যবধানে হেরে টালমাটাল আফগানরা। ব্যর্থতার কারণে স্বাভাবিকভাবেই দলটির কোচ জনাথন ট্রটের দিকে আঙুল তুলছেন সবাই।
বিতর্কের মুখে পড়ে অবশেষে মুখ খুলেছেন ট্রট। দলের ব্যর্থতার জন্য আফগানিস্তানকে ক্রিকেট বোর্ডের (এসিবি) ওপর দায় চাপাচ্ছেন ইংল্যান্ডের সাবেক তারকা ব্যাটার। ট্রটের দাবি, দল গঠনে তাঁর মতামত নেয় না এসিবি। যেটা নিয়ে রীতিমতো হতাশ রশিদ খান, মোহাম্মদ নবিদের কোচ।
ট্রট বলেন, ‘সবশেষ টেস্ট দল নিয়ে আমি কোনো মতামত দিতে পারিনি। এটা খুবই দুঃখজনক। ক্রিকেট বোর্ডের শীর্ষ কর্তা ব্যক্তি বা নির্বাচকদের সঙ্গে এই বিষয়ে যোগাযোগ করেত পারিনি। দল নির্বাচনের সময় আমার কোনো সংশ্লিষ্টতা ছিল না।’
সাম্প্রতিক সময়ের বাজে পারফরম্যান্সের কারণ হিসেবে দল নির্বাচনকে দায়ী করছেন ট্রট, ‘গত দুই সপ্তাহ ধরে আমি নির্বাচকদের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করছি। এমনকি এসিবির চেয়ারম্যানের সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করেছি। দল নির্বাচন প্রসঙ্গে আমার সঙ্গে তারা কেউ যোগাযোগ করেনি। শুধু টেস্ট দলেই নয়, সবশেষ এশিয়া কাপ থেকেই আমি পছন্দমতো দল পাচ্ছি না।’
এসিবির কর্তা ব্যক্তিদের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি হওয়ায় নিজের ভবিষ্যত নিয়ে ভাবছেন ট্রট। আলোচনা করে একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে চান তিনি, ‘কী হবে সেটা এখনই বলা মুশকিল। এসিবির সঙ্গে আমি কথা বলব। আগামী টি–টোয়েন্টি বিশ্বকাপ পর্যন্ত আমরা চুক্তিবদ্ধ। আপাতত আমি দায়িত্বের সীমা এবং নিজের ভূমিকা সম্পর্কে জানতে চাই।’