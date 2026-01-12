হোম > খেলা > ক্রিকেট

বিশ্বকাপে বাংলাদেশের ভেন্যু পরিবর্তনে রাজি হতে পারে আইসিসি, তবে...

ক্রীড়া ডেস্ক    

নিজেদের ম্যাচগুলো শ্রীলঙ্কায় খেলতে চায় বাংলাদেশ। ছবি: বিসিবি

নিজেদের সিদ্ধান্তে অনড় বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলতে দল ভারতে পাঠাবে না সংস্থাটি। তবে বিসিবির এই আবেদন আইসিসির পক্ষে গ্রহণ করার সম্ভাবনা খুবই কম। সেক্ষেত্রে বাংলাদেশের ম্যাচগুলোর জন্য ভারতেই বিকল্প ভেন্যুর কথা ভাবছে বিশ্ব ক্রিকেটের অভিভাবক সংস্থা। এমনটাই জানিয়েছে ভারতীয় সংবাদমাধ্যম এনডিটিভি।

বিশ্বকাপে বাংলাদেশের ম্যাচ আয়োজন করতে প্রস্তুত পাকিস্তান

মোস্তাফিজ আইপিএল থেকে বাদ পড়ার পর নিরাপত্তা ইস্যুতে ভারত থেকে নিজেদের ম্যাচ সরিয়ে নিতে আইসিসিকে দুবার চিঠি দিয়েছে বিসিবি। সূচি অনুযায়ী, গ্রুপপর্বে লিটনদের তিনটি ম্যাচ হওয়ার কথা কলকাতার ইডেন গার্ডেনস স্টেডিয়ামে। অন্য ম্যাচটির ভেন্যু মুম্বাইয়ের ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়াম। প্রতিবেদনে এনডিটিভি জানিয়েছে, বাংলাদেশের ম্যাচগুলোর বিকল্প ভেন্যু হিসেবে চেন্নাই ও তিরুবনন্তপুরমে কথা ভাবছে আইসিসি। খুব শিগগিরই বিসিবিকে প্রস্তাবও দেবে সংস্থাটি, দাবি এনডিটিভির।

নিরাপত্তার বিষয়টি সামনে এনে ভারতের পরিবর্তে নিজেদের ম্যাচগুলো শ্রীলঙ্কায় আয়োজনের দাবি তুলেছিল বিসিবি। বিসিবির চিঠি পাওয়ার পর বিষয়টি নিয়ে একটা সমাধানের জন্য ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিসিআই) শীর্ষ কর্তাদের সঙ্গে আলোচনা করেছেন আইসিসির সভাপতি জয় শাহ। এনডিটিভির খবর, সে আলোচনাতে সিদ্ধান্ত হয়েছে বাংলাদেশের ম্যাচগুলো শ্রীলঙ্কায় আয়োজন করা সম্ভব হচ্ছে না।

‘ভারতের কোনো ভেন্যুতেই খেলবে না বাংলাদেশ’

বাংলাদেশের ম্যাচ কলকাতা থেকে চেন্নাইয়ে বা ভারতের অন্য যেকোনো ভেন্যুতে খেলার বিষয়ে বিসিবি সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুল দুদিন আগে সিলেটে বলেছেন, ‘ভারতের অন্য ভেন্যু তো ভারতেই হবে। যেহেতু আপনারা জানেন যে আমরা এই বিশ্বকাপের ব্যাপারে একাই সিদ্ধান্ত নিচ্ছি না, আমরা সরকারের সঙ্গে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেব এবং যেখানে আমরা দাঁড়িয়েছিলাম, এখনো সেখানেই আছি।’

