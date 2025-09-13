হোম > খেলা > ক্রিকেট

নাগিন ডার্বিতে জিততে পারবে তো বাংলাদেশ, খেলা দেখবেন যেভাবে

ক্রীড়া ডেস্ক    

রাতে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে মাঠ নামবে লিটন কুমার দাসের দল। ছবি: সংগৃহীত

কয়েক বছর আগেই নাগিন ডার্বি হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে বাংলাদেশ ও শ্রীলঙ্কার মধ্যকার লড়াই। দুই দলের লড়াই এখন ক্রিকেটপ্রেমীদের মনে যোগ করে ভিন্ন মাত্রা। বাইশ গজে বাংলাদেশ ও শ্রীলঙ্কার লড়াই মানেই যেন এখন টানটান উত্তেজনা। ঠিক তেমনই এক রোমাঞ্চকর লড়াই অপেক্ষা করছে ভক্তদের জন্য। এশিয়া কাপে আজ রাতে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে মাঠ নামবে লিটন কুমার দাসের দল। এছাড়া টিভিতে আছে আরও বেশকিছু খেলা। একনজরে সব খেলার সূচি দেখে নিন।

আজকের খেলা

ক্রিকেট

এশিয়া কাপ

বাংলাদেশ-শ্রীলঙ্কা

রাত ৮টা ৩০ মিনিট

সরাসরি টি স্পোর্টস, নাগরিক টিভি

ফুটবল

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ

আর্সেনাল-নটিংহাম

বিকেল ৫টা ৩০ মিনিট সরাসরি

এভারটন-অ্যাস্টন ভিলা

রাত ৮টা, সরাসরি

ওয়েস্ট হাম-টটেনহাম

রাত ১০টা ৩০ মিনিট, সরাসরি

ব্রেন্টফোর্ড-চেলসি

রাত ১টা, সরাসরি স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

বুন্দেসলিগা মেইঞ্জ-লাইপজিগ

সন্ধ্যা ৭টা ৩০ মি . , সরাসরি

বায়ার্ন-হামবার্গার এসভি

রাত ১০টা ৩০ মিনিট

সরাসরি সনি টেন ২

