‘কাউকে জবাব দেওয়ার কিছু নেই, নিজেদের খেলাটা খেলব’

সকাল ১০টা ১৫ মিনিটের এমিরেটসের ফ্লাইট ধরতে ঘণ্টা দুয়েক আগ থেকেই হাজির হচ্ছিলেন ক্রিকেটাররা। সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার ফ্লাইটে যাবে আরেক বহর। সকালের বহরে ছিলেন অধিনায়ক লিটন দাস ও উইকেটরক্ষক–ব্যাটার জাকের আলী, রিশাদ, সাইফ হাসান, তানজিদ তামিম, পারভেজ হোসেন ইমন, শামীম হোসেন পাটোয়ারীরা। এশিয়া কাপ নিয়ে কোনো সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করেনি বিসিবি।
বিমানবন্দরে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে জাকের বলেন, ‘অবশ্যই আমরা ভালো করার চেষ্টা করব। প্রতিটা ম্যাচে ধাপে ধাপে এগোতে চাই। প্রস্তুতি ভালো হয়েছে, আমাদের মূল লক্ষ্য চ্যাম্পিয়ন হওয়া। বিশ্বাসটা সবাই নিয়েই যাচ্ছি। ইনশাল্লাহ, আমরা চ্যাম্পিয়ন হওয়ার জন্যই যাচ্ছি।’
বাংলাদেশ তিনবার এশিয়া কাপের ফাইনাল খেললেও একবারও শিরোপা জেতা হয়নি। এবার ভেন্যু আবুধাবি, যেখানে বাংলাদেশের টি–টোয়েন্টি রেকর্ডও তেমন ভালো নয়। তবু টানা তিন সিরিজ জয়ের পর যে আত্মবিশ্বাস দল পেয়েছে, সেটাই এবার বড় প্রেরণা। জাকেরের ভাষায়, ‘এভাবেই খেলতে হবে। বড় মঞ্চে, সিরিজে, টুর্নামেন্টে সবখানেই একই মানসিকতা দরকার। আমরা দল হিসেবে সেই মানসিকতা নিয়েই নামব। কাউকে জবাব দেওয়ার কিছু নেই, আমরা আমাদের ক্রিকেটটাই খেলব। সেরা ক্রিকেটটাই খেলব।’
এশিয়া কাপের আগে বিসিবি বিশেষ উদ্যোগে এনেছিল ইংলিশ পাওয়ার হিটিং কোচ জুলিয়ান রস উডকে। তিন সপ্তাহের এই স্কিল ট্রেনিংয়ে সবচেয়ে মনোযোগী ছিলেন জাকেরই। নিজের ব্যাটিংয়ে নতুন কিছু শিখে ফেলার উচ্ছ্বাস লুকাননি তিনি, ‘জুলিয়ান আমাদের নিয়ে ভালো কাজ করেছে। যে টেকনিকগুলো শিখিয়েছে, বিশেষ করে ব্যাট সুইংয়ের নতুন জিনিসগুলো, সেগুলো কাজে দেবে। ভালো সময় কেটেছে ওর সঙ্গে।’