পাকিস্তানের জাতীয় সংগীতের সময় বাজল উৎসবের গান

ভুল মানুষেরই হয়ে থাকে। কখনো তা হাসির খোরাক জুগায়, আবার খবরের শিরোনামও হয়। ভারত-পাকিস্তান ম্যাচে ভুল হলেও তো কোনো কথাই নেই। সেই খবর ছড়িয়ে পড়ে পুরো বিশ্বে। ঠিক তেমনই এক ভুল হলো আজ দুবাই আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে।
এমনিতে এই ম্যাচ নিয়ে আলোচনার কমতি নেই। শুরুতে টসের সময় দেখাদেখি কিংবা হাতও মেলাননি দুই দলের অধিনায়ক। ভুলটা হলো জাতীয় সংগীতের সময়। নিয়ম অনুযায়ী, পাকিস্তানের জাতীয় সংগীত বাজানোর কথা প্রথম। কিন্তু তা করতে গিয়ে ভুলে পার্টি সং (উৎসবের গান)— জালেবি বেবি বাজিয়ে দেন ডিজে। ২-৩ সেকেন্ড পর নিজের ভুল বুঝতে পেরে ঠিকই পাকিস্তানের জাতীয় সংগীত বাজানো শুরু করেন তিনি। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এই ভুল ছড়িয়ে পড়ে খুব দ্রুতই।
ওই সময় পাকিস্তানি খেলোয়াড়দের খানিকটা বিস্মিতও লাগছিল। কিন্তু জাতীয় সংগীত যখন ছাড়া হলো মিউজিকে, সঙ্গে সঙ্গে গাইতে শুরু করলেন তাঁরা। খেলায় অবশ্য খুব একটা মনোযোগী হতে পারেননি। তাই ভারতের বিপক্ষে আগে ব্যাটিংয়ে নেমে ৯ উইকেটে ১২৭ রানের বেশি করতে পারেনি পাকিস্তান।
তাড়া করতে নেমে ২ উইকেট হারিয়ে এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত ভারতের সংগ্রহ ৮ ওভারে ৭১ রান।