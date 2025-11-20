হোম > খেলা > ক্রিকেট

৫০০-এর আশা জাগিয়েও শেষের ধসে দ্রুত শেষ বাংলাদেশ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

মুশফিক-লিটনের সেঞ্চুরিতে ৫০০ রানের আশা তৈরি হলেও তা করতে পারল না বাংলাদেশ। ছবি: বিসিবি

মুশফিকুর রহিমের ঐতিহাসিক সেঞ্চুরির পর লিটন দাসও পেয়েছেন তিন অঙ্কের দেখা। মেহেদী হাসান মিরাজও এগোতে থাকেন সাবলীলভাবেই। কিন্তু মিরাজ ফেরার পর চোখের পলকে ধসে যায় বাংলাদেশের ইনিংস। ৫০০ রানের আশা জাগিয়েও সেটা করতে পারল না নাজমুল হোসেন শান্তর নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ।

বাংলাদেশের কাছে সিলেটে প্রথম টেস্টে ইনিংস ও ৪৭ রানে হেরেছিল আয়ারল্যান্ড। মিরপুরে গতকাল শুরু হওয়া সিরিজের দ্বিতীয় টেস্টে আইরিশরা নেমেছে সিরিজ বাঁচাতে। সিলেটের (৫৮৭) মতো মিরপুরেও ৫০০ রান করার পথেই ছিল বাংলাদেশ। কিন্তু ৪৩ রানে শেষ ৫ উইকেট হারিয়ে প্রথম ইনিংসে ৪৭৬ রানে গুটিয়ে গেছে স্বাগতিকেরা।

প্রথম ইনিংসে ৯০ ওভারে ৪ উইকেটে ২৯২ রানে আজ দ্বিতীয় দিনের খেলা শুরু করে বাংলাদেশ। দিনের খেলা শুরুর দ্বিতীয় ওভারেই মিরপুরে তৈরি হয় ইতিহাস। ইনিংসের ৯২তম ওভারের তৃতীয় বলে জর্ডান নিলকে স্কয়ার লেগে ঠেলে সিঙ্গেল নেওয়ার মুশফিক হেলমেটটা খুললেন। মিরপুর শেরেবাংলার গ্যালারিতে তখন মুহুর্মুহু করতালির আওয়াজ। শততম টেস্টে সেঞ্চুরি করে বাংলাদেশের অভিজ্ঞ এই উইকেটরক্ষক ব্যাটার পিচে সিজদা দিলেন। ১১তম ক্রিকেটার হিসেবে ক্যারিয়ারের শততম টেস্টে সেঞ্চুরির কীর্তি গড়লেন তিনি।

সেঞ্চুরির পর মাত্র ৬ রান যোগ করতে পেরেছেন মুশফিক। ৯৯তম ওভারের প্রথম বলে হামফ্রিজের বলে মুশফিক প্রথম স্লিপে অ্যান্ড্রু বলবার্নির হাতে ক্যাচ তুলে দিয়েছেন। ২১৪ বলে ৫ চারে ১০৬ রান করা মুশফিকের এটা টেস্ট ক্যারিয়ারের ১৩তম সেঞ্চুরি। মুশফিকের আউটে ভেঙে যায় পঞ্চম উইকেটে লিটন-মুশফিকের ২১০ বলে ১০৮ রানের জুটি।

মুশফিক প্রথাগত টেস্ট মেজাজে খেললেও লিটন তুলনামূলক আক্রমণাত্মক খেলেছেন। ১৫৮ বলে লিটন তুলে নিয়েছেন পঞ্চম টেস্ট সেঞ্চুরি। ১১৬তম ওভারের শেষ বলে গ্যাভিন হোয়েকে চার মেরে তিন অঙ্কে পৌঁছে যান লিটন। পঞ্চম সেঞ্চুরির পর লিটন হেলমেট খুলে দর্শকদের অভিনন্দনের জবাব দিয়েছেন। ষষ্ঠ উইকেটে লিটন-মিরাজ ১৮৯ বলে ১২৩ রানের জুটি গড়েছেন।

‘মুশফিকের শততম টেস্টে সেঞ্চুরি পুরো বাংলাদেশের জন্যই গর্বের’

১৩০তম ওভারের চতুর্থ বলে মিরাজকে (৪৭) ফিরিয়ে জুটি ভেঙেছেন গ্যাভিন হোয়ে। সেই ওভারের দ্বিতীয় বলে একবার জীবন পান মিরাজ। এক্সট্রা কাভারে হ্যারি টেক্টর সহজ এক ক্যাচ মিস করেছেন। কিন্তু ৪৬ রানে বেঁচে যাওয়া মিরাজ এক রান যোগ করতেই হারিয়েছেন উইকেট। সেই ওভারের চতুর্থ বলে হোয়েকে তুলে মারতে গিয়ে পয়েন্টে ক্যাড কারমাইকেলের হাতে ক্যাচ তুলে দিয়েছেন মিরাজ। টেস্টে এটা হোয়ের প্রথম উইকেট। এই ম্যাচ দিয়েই টেস্টে অভিষেক হয়েছে আইরিশ এই লেগস্পিনার।

সেঞ্চুরিতে ইতিহাসের পাতায় মুশফিক

মিরাজের বিদায়ে বাংলাদেশের স্কোর হয়ে যায় ১২৯.৪ ওভারে ৬ উইকেটে ৪৩৩ রান। স্বাগতিকদের ইনিংস এরপর ভেঙে গেছে তাসের ঘরের মতো। ৪৩ রান যোগ করতে বাকি ৪ উইকেট হারিয়েছে বাংলাদেশ। গুটিয়ে যাওয়ার আগে ইবাদত হোসেন চৌধুরী যা একটু বিনোদন দিয়েছেন। ১৩৬তম ওভারে আয়ারল্যান্ডের বাঁহাতি স্পিনার ম্যাথু হামফ্রিজকে তিন চার ও এক ছক্কায় করেছেন ১৮ রান। ১৪২তম ওভারের প্রথম বলে সৈয়দ খালেদ আহমেদকে (৮) এলবিডব্লুর ফাঁদে ফেলে বাংলাদেশের ইনিংসের ইতি টেনেছেন। খালেদ রিভিউ নিয়েও বাঁচতে পারেননি।

১৪১.১ ওভারে বাংলাদেশ গুটিয়ে গেছে ৪৭৬ রানে। ইনিংস সর্বোচ্চ ১২৮ রান করেন লিটন। ১৯২ বলের ইনিংসে মেরেছেন ৮ চার ও ৪ ছক্কা। যেখানে ১৩১তম ওভারের প্রথম বলে হামফ্রিজকে সুইপ করতে যান লিটন। এজ হওয়া বল স্লিপে উড়ন্ত বাজপাখির মতো ধরেছেন পল স্টার্লিং। আয়ারল্যান্ডের অ্যান্ডি ম্যাকব্রাইন ১০৯ রানে নিয়েছেন ৬ উইকেট। টেস্টে এটা তাঁর সেরা বোলিং। ক্রিকেটের রাজকীয় সংস্করণে দুইবার ইনিংসে ৫ উইকেট নিয়েছেন। হোয়ে ও হামফ্রিজ নিয়েছেন দুটি করে উইকেট।

