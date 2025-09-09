হোম > খেলা > ক্রিকেট

আচমকা অবসরের ঘোষণা দিলেন পাকিস্তানি ক্রিকেটার

আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর নিয়েছেন উসমান শিনওয়ারি। ছবি: ক্রিকইনফো

চোটের কারণে মাঠের বাইরে বসেই সময় কেটেছে উসমান শিনওয়ারির। রাওয়ালপিন্ডিতে ২০১৯ সালে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে টেস্ট ম্যাচটাই পাকিস্তানির জার্সিতে শেষ ম্যাচ। সেই ম্যাচের ৬ বছর পর পাকিস্তানকে বিদায় বললেন এই বাঁহাতি পেসার।

পাকিস্তানের জার্সিতে ৬ বছর আগে সবশেষ খেললেও প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেট থেকে খুব একটা দূরে নন উসমান। এ বছরের মার্চে ন্যাশনাল টি-টোয়েন্টি কাপে কোয়েটা রিজিওনের হয়ে খেলেছেন তিনি। এবার এই বাঁহাতি পেসার আজ আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর নিয়েছেন। ২০১৩ থেকে ২০১৯ পর্যন্ত পাকিস্তানের জার্সিতে খেলেছেন ৩৪ ম্যাচ।

সীমিত ওভারের ক্রিকেটে বেশি ম্যাচ খেললেও তিন সংস্করণেই তাঁর খেলার অভিজ্ঞতা রয়েছে। মজার বিষয় হলো, তিন সংস্করণেই অভিষেক হয়েছে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে। প্রতিপক্ষ একই হলেও তিন সংস্করণে অভিষেকের ভেন্যু তিনটা। ২০১৩ সালে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি দিয়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে পথচলা শুরু উসমানের। ওয়ানডেতে অভিষেকের আগেই আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে চার ম্যাচ খেলেছেন। ২০১৭ সালের অক্টোবরে শারজায় হয়েছিল তাঁর ওয়ানডে অভিষেক। টেস্টে সর্বসাকল্যে একটা ম্যাচ খেলেছেন। সেটা খেলেছেন ২০১৯ সালে রাওয়ালপিন্ডিতে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে। ক্রিকেটের রাজকীয় সংস্করণে একমাত্র ম্যাচে ১৫ ওভারে ৫৪ রানে নিয়েছেন ১ উইকেট।

২০১৩ থেকে ২০১৯ পর্যন্ত পাকিস্তানের জার্সিতে ১৭ ওয়ানডে, ১৬ টি-টোয়েন্টি ও ১ টেস্ট খেলেছেন উসমান। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ৩৪ ম্যাচে নিয়েছেন ৪৮ উইকেট। সবচেয়ে বেশি ৩৪ উইকেট নিয়েছেন ওয়ানডে। এই সংস্করণে ইনিংসে দুইবার ৫ উইকেট নেওয়ার কীর্তি গড়েছেন তিনি। আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে নিয়েছেন ১৩ উইকেট। প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেটে এখন পর্যন্ত ৩৩ প্রথম শ্রেণির ম্যাচ, ৫৮ লিস্ট এ ও ১১৮ টি-টোয়েন্টি ম্যাচ খেলেছেন। ১২৮ উইকেট নিয়েছেন টি-টোয়েন্টিতে। এ বছরের মার্চে পেশোয়ার রিজিওনের বিপক্ষে যে ম্যাচটা খেলেছেন, সেটা টি-টোয়েন্টি সংস্করণেই।

