আইসিসির দ্বিচারিতার কারণে বাংলাদেশ বিশ্বকাপে খেলতে পারেনি

মনে করেন ইমরুল
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ থেকে বাংলাদেশের নাম আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থা (আইসিসি) ছেঁটে ফেলার পর এখনো চলছে নানা কথাবার্তা। এবি ডি ভিলিয়ার্স, শহীদ আফ্রিদি, জেসন গিলেস্পিরা আইসিসির কাজে হতাশা প্রকাশ করেন। ইমরুল কায়েসের মতে আইসিসির দ্বৈত নীতির কারণে বাংলাদেশ এবারের বিশ্বকাপে খেলতে পারছে না।
‘হাইব্রিড মডেলে’র ধারণা যে ভারতের কাছ থেকেই এসেছে, সেটা সবারই জানা। ২০২৩ সালে পাকিস্তান এশিয়া কাপের আয়োজক হলেও ভারত তাদের ম্যাচগুলো খেলেছিল শ্রীলঙ্কায়। একই ঘটনা ঘটেছে ২০২৫ চ্যাম্পিয়নস ট্রফির ক্ষেত্রেও। পাকিস্তান টুর্নামেন্টের আয়োজক হলেও আইসিসির এই ইভেন্টে রোহিত শর্মা-বিরাট কোহলিরা খেলেন সংযুক্ত আরব আমিরাতে। ২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে বিসিবি ম্যাচগুলো ভারত থেকে শ্রীলঙ্কায় সরানোর ব্যাপারে আইসিসিকে অনুরোধ করেছিল। শেষ পর্যন্ত যে যার সিদ্ধান্তে অনড় থাকায় বাংলাদেশের আর বিশ্বকাপ খেলা হচ্ছে না।
ব্যাট প্রস্তুতকারক কোম্পানি এমকেএসের এক অনুষ্ঠান শেষে আজ সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়েছেন ইমরুল। হাইব্রিড মডেলের নীতি কেন এবার অনুসরণ করা গেল না, এই প্রশ্নের উত্তরে বাংলাদেশের অভিজ্ঞ বাঁহাতি ব্যাটার বলেন, ‘কেন পারছি না, সেটা তো ভালো বলতে পারবে আইসিসি। এটা হওয়া উচিত ছিল। যেহেতু আমার মনে হয় যে ডাবল স্ট্যান্ডার্ড না রেখে সব জায়গায় একই রকম হওয়া উচিত। সবাই যেহেতু এ ব্যাপারে কথা বলছে। এটা নিয়ে ভবিষ্যতে যদি আবারও এমন কিছু হয়, আশা করব আইসিসি ভালোভাবে বিবেচনা করবে। বাংলাদেশ ম্যাচ, ভারত ম্যাচ বা অন্য কোনো ম্যাচে যদি এমন পরিস্থিতি হয়।’
১৯৯৯ সাল থেকে শুরু করে ২০২৩ পর্যন্ত সাতটি ওয়ানডে বিশ্বকাপে খেলেছে বাংলাদেশ। পাশাপাশি ৯ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ৯টিতেই খেলেছে এশিয়ার এই দল। ওয়ানডে, টি-টোয়েন্টি মিলে ১৬ বিশ্বকাপ খেলা বাংলাদেশ এবারই প্রথম বিশ্বকাপ মিস করছে। ২০১১ ও ২০১৫ ওয়ানডে বিশ্বকাপে খেলা ইমরুল বোঝেন, ২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ নিয়ে ভক্ত-সমর্থকদের আগ্রহ অনেক কম থাকবে।
ইমরুলের মতে বাংলাদেশ বিশ্বকাপ না খেলায় দেশের ক্রিকেট ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। বাংলাদেশের অভিজ্ঞ এই বাঁহাতি ব্যাটার সাংবাদিকদের বলেন, ‘সত্যি কথা বলতে আমরা যেখানেই থাকি না কেন, যখন বাংলাদেশের খেলা থাকে চেষ্টা করি অন্য ব্যাপারগুলো বাদ দিয়ে বাংলাদেশের খেলা দেখার। যেহেতু বাংলাদেশ বিশ্বকাপই খেলবে না, বিশ্বকাপ তো আমারও দেখতে ইচ্ছে করবে না। আমার মতো লাখো দর্শক আছেন, যারা এই টুর্নামেন্ট এড়িয়ে যাবেন। ক্রিকেটীয় জায়গা থেকে বলব ক্রিকেটটা ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে।’
২০২৪ সালে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই) ও পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের (পিসিবি) মধ্যে হাইব্রিড মডেলের সমঝোতা চুক্তি হয়েছে। যার পরিপ্রেক্ষিতে ২০২৫ চ্যাম্পিয়নস ট্রফির আয়োজক পাকিস্তান হলেও ভারত তাদের ম্যাচগুলো খেলেছে সংযুক্ত আরব আমিরাতে। একই বছর ভারতে নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপ হলেও পাকিস্তান খেলেছে শ্রীলঙ্কায়। ২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ভারত-শ্রীলঙ্কা যৌথ আয়োজক হওয়ায় এখানে হাইব্রিড মডেলের কোনো ব্যাপার নেই। এবার পাকিস্তান তাদের ম্যাচগুলো শ্রীলঙ্কায়। যদিও বাংলাদেশকে বাদ দেওয়ায় পাকিস্তানও বিশ্বকাপ বর্জনের হুমকি দিয়েছে। বাংলাদেশকে বাদ দিয়ে স্কটল্যান্ডকে নিয়ে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের নতুন সূচি আইসিসি ঘোষণা করেছে ২৪ জানুয়ারি।