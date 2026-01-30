আগেভাগেই বিশ্বকাপ নিশ্চিত করা বাংলাদেশের কাছে উড়ে গেল স্কটল্যান্ড

২০২৬ নারী টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ বাছাইপর্বের খেলা এখনো শেষ হয়নি। নিগার সুলতানা জ্যোতির নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ দুই ম্যাচ হাতে রেখে নিশ্চিত করেছে বিশ্বকাপ। আজ তারা তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিয়েছে স্কটল্যান্ডকে।
নেপালে চলমান নারী টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ বাছাইপর্বে এখনো অপরাজিত বাংলাদেশ। গ্রুপ পর্বে চার ম্যাচ জয়ের পর সুপার সিক্সেও জয়ের ধারাবাহিকতা ধরে রেখেছেন জ্যোতিরা। সুপার সিক্সে থাইল্যান্ড, স্কটল্যান্ডের বিপক্ষে দাপুটে জয় পেয়েছে বাংলাদেশ। আজ কীর্তিপুরে স্কটল্যান্ডকে ৯০ রানে হারিয়েছে বাংলাদেশ।
বাংলাদেশের দেওয়া ১৯২ রানের লক্ষ্যে নেমে যেভাবে নিয়মিত বিরতিতে উইকেট হারাচ্ছিল স্কটল্যান্ড, তাতে ১০০ রানের আগেই গুটিয়ে যাওয়ার শঙ্কা কাজ করে স্কটিশদের। বাংলাদেশের নিয়ন্ত্রিত বোলিংয়ে ১৬.৩ ওভারে ৯ উইকেটে ৭৮ রানে পরিণত হয় স্কটল্যান্ড। দশম উইকেটে পিপ্পা স্প্রুল ও অলিভিয়া বেলের ২৩ রানের জুটি অবিচ্ছিন্ন জুটি গড়েছেন বলে স্কটিশরা কোনোরকমে ১০০ পেরিয়েছে। ২০ ওভারে ৯ উইকেটে ১০১ রানে আটকে যায় স্কটল্যান্ড।
স্কটল্যান্ডের ইনিংস সর্বোচ্চ ২৭ রান করে অপরাজিত থাকেন স্প্রুল। ২৩ বলের ইনিংসে ৩ চার মেরেছেন। বাংলাদেশের তারকা পেসার মারুফা আকতার ৪ ওভারে ২৫ রানে নিয়েছেন ৩ উইকেট। স্বর্ণা আক্তার নিয়েছেন ৩ উইকেট। ৪ ওভারে ১৩ রান খরচ করেছেন বাংলাদেশের এই লেগস্পিনার।
এর আগে টস জিতে আগে ব্যাটিং নিয়ে ২০ ওভারে ৫ উইকেটে ১৯১ রান করেছে বাংলাদেশ। অধিনায়ক জ্যোতির ব্যাটেই এসেছে ইনিংস সর্বোচ্চ রান। ৩৫ বলে ৫ চার ও ৩ ছক্কায় ৫৬ রান করে অপরাজিত থাকেন তিনি। ম্যাচসেরার পুরস্কার উঠেছে তাঁর হাতেই। স্কটল্যান্ডের প্রিয়ানাজ চ্যাটার্জী, ক্লো আবেল, ক্যাথেরিন ফ্রেজার নিয়েছেন একটি করে উইকেট। বাংলাদেশের শারমিন আক্তার সুপ্তা (১৫) ও স্বর্ণা আক্তার (৫) রানআউটের শিকার হয়েছেন।
জুন-জুলাইয়ে ইংল্যান্ডে হতে যাওয়া নারী টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ৮ দল আগেই ঠিক হয়েছে। বাকি ৪ দল চূড়ান্ত পর্বে যাবে বাছাইপর্ব খেলে। বাংলাদেশ-নেদারল্যান্ডস এরই মধ্যে বাছাইপর্ব উতড়ে মূলপর্বে উঠে গেছে। পরশু মুলপানিতে থাইল্যান্ডকে ৩৯ রানে হারিয়েছিল বাংলাদেশ। একই দিন যুক্তরাষ্ট্রের বিপক্ষে কীর্তিপুরে নেদারল্যান্ডস বৃষ্টি আইনে ২১ রানে জিতেছিল। তাতেই মূলত নিশ্চিত হয়ে যায় বাংলাদেশের মূলপর্বে খেলা। পরশু মুলপানিতে নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে বাছাইপর্বে নিজেদের শেষ ম্যাচ খেলবে বাংলাদেশ।