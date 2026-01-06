বিমানবন্দরে জিম্বাবুয়ের তালে তালে নেচেছে বাংলাদেশ

একে একে বের হচ্ছেন বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৯ দলের অধিনায়ক আজিজুল হাকিম তামিমসহ অন্যান্য ক্রিকেটার ও কোচিং স্টাফের সদস্যরা। বাংলাদেশ দলকে দেখামাত্রই বিমানবন্দরে জিম্বাবুয়ের আদিবাসীরা নাচতে থাকেন। জিম্বাবুয়ের এই নাচগান উপভোগ করেছে বাংলাদেশ ক্রিকেট দলকেও। ক্রিকেটার-কোচদেরও কেউ কেউ নেচেছেন আদিবাসীরা।
অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ খেলতে আজ জিম্বাবুয়ে পৌঁছেছে বাংলাদেশের যুবারা। জিম্বাবুয়ে ক্রিকেট (জেডসি) নিজেদের অফিশিয়াল ফেসবুক পেজে বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৯ দলকে স্বাগত জানানো নিয়ে ১ মিনিট ৫৩ সেকেন্ডের একটি ভিডিও পোস্ট করেছে। ক্যাপশন দিয়েছে, ‘বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৯ দলকে জিম্বাবুয়েতে উষ্ণ অভ্যর্থনা।’ বিমানবন্দরের আনুষ্ঠানিকতা সেরে যখনই ক্রিকেটার-কোচরা বের হবেন, তখন জিম্বাবুয়ের আদিবাসীরা ড্রাম বাজিয়ে নাচতে শুরু করেন।
জেডসির ফেসবুক পেজে প্রচারিত ভিডিওতে জিম্বাবুয়ের নাচ ক্যামেরাবন্দী করতে দেখা গেছে বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৯ দলের প্রধান কোচ নাভিদ নাওয়াজকে। ফিল্ডিং কোচ ফয়সাল হোসেন ডিকেন্সসহ ক্রিকেটারদেরও জিম্বাবুয়ের আদিবাসীদের সঙ্গে নাচতে দেখা গেছে। জিম্বাবুয়ের কেউ কেউ আবার ডিগবাজির মতো ভঙ্গিমায় নেচেছেন। বাংলাদেশের তিন-চারজন ক্রিকেটারকে লাগেজ নিয়ে অপেক্ষা করতে দেখা গেছে। নাচ-গান শেষে তামিমরা টিম বাসে করে বিমানবন্দর ছেড়েছেন। বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৯ দলকে যেভাবে জিম্বাবুয়ে স্বাগত জানিয়েছে, সেটা বেশ প্রশংসা কুড়িয়েছে। মন্তব্যের ঘরে ভক্ত-সমর্থকদের অনেকেই এমন আয়োজনের জন্য জিম্বাবুয়েকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।
১৬ দল নিয়ে জিম্বাবুয়ে-নামিবিয়ায় এবার হবে অনূর্ধ্ব-১৯ দল। গ্রুপ করা হয়েছে চারটি। প্রত্যেক গ্রুপে থাকছে চারটি করে দল। ‘বি’ গ্রুপে বাংলাদেশের সঙ্গে পড়েছে ভারত, যুক্তরাষ্ট্র ও নিউজিল্যান্ড। বুলাওয়েতে ১৭ জানুয়ারি ভারতের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ অভিযান শুরু করবে বাংলাদেশ। ২০ জানুয়ারি একই ভেন্যুতে বাংলাদেশের প্রতিপক্ষ নিউজিল্যান্ড। গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচ বাংলাদেশ খেলবে হারারেতে। ২৩ জানুয়ারির সেই ম্যাচে তামিমদের প্রতিপক্ষ যুক্তরাষ্ট্র।
গ্রুপ পর্ব শেষে হবে সুপার সিক্স পর্ব। ৩ ফেব্রুয়ারি বুলাওয়েতে হবে প্রথম সেমিফাইনাল। ৪ ফেব্রুয়ারি হারারেতে হবে দ্বিতীয় সেমিফাইনাল। একই মাঠে ৬ ফেব্রুয়ারি হবে শিরোপা নির্ধারণী ফাইনাল। ২০২০ সালে আকবর আলীর নেতৃত্বে বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ জিতেছিল। বাংলাদেশ ক্রিকেট ইতিহাসে এখন পর্যন্ত এটাই সবচেয়ে বড় সাফল্য।