লিটনের বাজে ফর্ম নিয়ে চিন্তিত নন শান্ত

ওয়ানডেতে ব্যাট হাতে ধুঁকছেন লিটন কুমার দাস। সবশেষ ১৪ ইনিংসে কোনো অর্ধশতকের দেখা পাননি এই উইকেটরক্ষক ব্যাটার। তবে লিটনের এমন বাজে ফর্ম ভাবাচ্ছে না নাজমুল হোসেন শান্তকে।
লিটন সবশেষ ফিফটি করেছিলেন ২০২৩ সালের অক্টোবরে; ভারতের বিপক্ষে। এরপর ১৪ ইনিংসের নয়বারই আউট হয়েছেন এক অঙ্কের ঘরে। চারবার রানের খাতা খোলার আগেই ফিরেছেন প্যাভিলিয়নে। ৩ ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ খেলতে আগামী মাসে ঢাকায় আসবে পাকিস্তান জাতীয় ক্রিকেট দল। তার আগে আলোচনা হচ্ছে লিটনের ফর্ম নিয়ে। শান্তর বিশ্বাস, খুব শিগগিরই টেস্ট এবং এবং টি-টোয়েন্টির ফর্ম টেনে আনবেন এই উইকেটরক্ষক ব্যাটার।
শান্ত বলেন, ‘শেষ কিছু দিন লিটন দাস যেভাবে ওয়ানডে, টি-টোয়েন্টি সংস্করণে খেলছে, সে টেস্টেও নিয়মিত পারফর্মার। তাই আমার মনে হয় না ওয়ানডে সংস্করণে নিয়ে খুব একটা চিন্তার কারণ আছে। সে খুব ভালো ছন্দে আছে। ওয়ানডেতে ব্যাট হাতে লিটন ছন্দে নেই, এটা নিয়ে অধিনায়ক হিসেবে আমি একদমই চিন্তিত নয়।’
লিটনের অভিজ্ঞতার ওপর ভরসা রাখছেন শান্ত, ‘আপনি যদি সম্প্রতি টেস্ট এবং টি-টোয়েন্টির ব্যাটিং দেখেন, লিটন দারুণ ব্যাটিং করছে। আমি আশাবাদী সে দলের জন্য ভালো কিছু করবে। আমি মনে করি, তাঁর ভেতর সেই যোগ্যতা আছে। তাঁর অভিজ্ঞতা আমাদের খুব সাহায্য করবে।’