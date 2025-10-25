দক্ষিণ আফ্রিকাকে বিধ্বস্ত করে শীর্ষ থেকেই সেমিফাইনালে অস্ট্রেলিয়া

ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন দলের ওপর প্রত্যাশার চাপ থাকলেও অস্ট্রেলিয়া নারী ক্রিকেট দলকে দেখে বোঝারই উপায় নেই। ৩৩১ রানের লক্ষ্য তাড়া করেও তারা জিতে যাচ্ছে। এমনকি এর চেয়ে কম রানের লক্ষ্য পেয়ে চাপে পড়লেও ব্যাটাররা খেলছেন সাবলীলভাবে। সেই অস্ট্রেলিয়া অপরাজিত থেকে সেমিফাইনালে উঠেছে।
অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, ইংল্যান্ড, ভারত—চার দল এরই মধ্যে বিশ্বকাপের সেমিফাইনাল নিশ্চিত করেছে। ইন্দোরে আজ অস্ট্রেলিয়া-দক্ষিণ আফ্রিকা ম্যাচটা দুই দলের জন্যই ছিল সেমির আগে নিজেদের ঝালিয়ে নেওয়ার। ছন্দে থাকা অজিরা তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকাকে। ১৯৯ বল হাতে রেখে ৭ উইকেটের বিশাল জয়ে পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষে থেকে লিগ পর্ব শেষ করেছে অস্ট্রেলিয়া। ৭ ম্যাচে তাদের পয়েন্ট ১৩। ১০ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে এখন দক্ষিণ আফ্রিকা। তারাও খেলেছে ৭ ম্যাচ।
৯৮ রানের লক্ষ্যে নেমে ৫.১ ওভারে ২ উইকেটে ১১ রানে পরিণত হয় অস্ট্রেলিয়া। ওপেনার ফোব লিচফিল্ড ৫ রানে আউট হয়েছেন। তিন নম্বরে নামা এলিস পেরি শূন্য রানে আউট হয়েছেন। তবে সেটা অজিদের জয়ের পথে তেমন বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি। তৃতীয় উইকেটে ৬৫ বলে ৭৬ রানের জুটি গড়েন বেথ মুনি ও জর্জিয়া ভল। ফিফটি করে ম্যাচ করার সুযোগ ছিল মুনির সামনে। কারণ, ফিফটি করতে তাঁর দরকার ছিল ৮ রান। আর দলের প্রয়োজন ছিল ১০ রান। কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকার পেসার নাদিনে দি ক্লার্ক সেটা (মুনির ফিফটি) হতে দেননি। ১৬তম ওভারের শেষ বলে ৪২ রান করা মুনিকে ফিরিয়েছেন ডি ক্লার্ক। ৪১ বলের ইনিংসে ৬ চার মেরেছেন মুনি।
মুনির ফিফটি মিসের পর শেষটা করেছেন অ্যানাবেল সাদারল্যান্ড। ১৭তম ওভারের দ্বিতীয় ও তৃতীয় বলে দক্ষিণ আফ্রিকার পেসার অ্যানারি ডার্কসেনকে দুটি চার মারেন সাদারল্যান্ড। সেই ওভারের পঞ্চম বলে সাদারল্যান্ড ২ রান নিলে অজিদের স্কোর হয়ে যায় ১৬.৫ ওভারে ৩ উইকেটে ৯৯ রান। ১৯৯ বল হাতে রেখে ৭ উইকেটের জয়ে ম্যাচসেরা হয়েছেন অ্যালানা কিং। ৭ ওভারে ১৮ রানে নিয়েছেন ৭ উইকেট। দুই ওভার মেডেন দিয়েছেন। এর আগে টস হেরে আগে ব্যাটিং পেয়ে দক্ষিণ আফ্রিকা ২৪ ওভারে ৯৭ রানে গুটিয়ে গেছে।
নারী বিশ্বকাপের গ্রুপ পর্ব শেষ হবে আগামীকাল। সকালে বিশাখাপত্তনমে শুরু হবে ইংল্যান্ড-নিউজিল্যান্ড ম্যাচ। বিকেলে ডিওয়াই পাতিল স্টেডিয়ামে মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ-ভারত। তার আগেই সেমিফাইনালের লাইনআপ ঠিক হয়ে গেছে। কারণ, নিউজিল্যান্ড জিতলে তারা পাবে ৬ পয়েন্ট। আর বাংলাদেশ জিতলে ভারত শেষ করবে ৬ পয়েন্ট নিয়ে। অস্বাভাবিকভাবে নেট রানরেটে ভারতকে যদি নিউজিল্যান্ড টপকেও যায়, তাতে কোনো লাভ নেই। কারণ, নিউজিল্যান্ড এখন যে চার পয়েন্ট পেয়েছে, তার দুই পয়েন্টই বৃষ্টি থেকে পাওয়া। আর ভারতের ৬ পয়েন্ট তিন ম্যাচ জিতেই পাওয়া।
ভারত কাল জিতলে ৮ পয়েন্ট নিয়ে চারে থেকেই লিগ পর্ব শেষ করবে। কারণ, ইংল্যান্ড ৯ পয়েন্ট নিয়ে এরই মধ্যে তিনে। ইংলিশরা কাল জিতলে দুইয়ে উঠে আসবে। তখন ১০ পয়েন্ট নিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকা নেমে যাবে তিনে। তার মানে ইংল্যান্ড-দক্ষিণ আফ্রিকা দুই ও তিনের মধ্যেই থাকছে। তারা ২৯ অক্টোবর প্রথম সেমিফাইনালে মুখোমুখি হবে গুয়াহাটিতে। ভারত দ্বিতীয় সেমিফাইনালে খেলবে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে। ৩০ অক্টোবর ডিওয়াই পাতিল স্টেডিয়ামে হবে ভারত-অস্ট্রেলিয়া দ্বিতীয় সেমিফাইনাল।