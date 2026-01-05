হোম > খেলা > ক্রিকেট

মোস্তাফিজের ‘অসম্মান’ মানতে পারছে না বিসিবি

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

মোস্তাফিজের ‘অসম্মান’ মানতে পারছে না বিসিবি। ছবি: বিসিবি

নিরাপত্তার অজুহাত দেখিয়ে মোস্তাফিজুর রহমানের আইপিএল থেকে বাদ দেওয়ার ঘটনায় কড়া প্রতিক্রিয়া দেখা বাংলাদেশের সর্বোচ্চ পর্যায় থেকে। বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি) এরই মধ্যে ভারতে বিশ্বকাপের ম্যাচ না খেলার সিদ্ধান্ত জানিয়ে আইসিসিতে চিঠি দিয়েছে। আজ বিসিবি সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুল জানিয়েছেন, মোস্তাফিজের ‘অসম্মান’ তাঁরা মানতে পারছেন না।

গুলশানে বিএনপির কার্যালয়ে সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার স্মরণে শোক বইয়ে লেখা ও শ্রদ্ধা জানানোর পর সাংবাদিকদের বিসিবি সভাপতি বুলবুল বলেন, ‘মোস্তাফিজ আমাদের দেশের অন্যতম সেরা একজন খেলোয়াড়। আমাদের ইতিহাসের অন্যতম সেরা ফাস্ট বোলার। এখানে অনেক সাবেক ক্রিকেটাররা আছেন। ক্রিকেটাররা যখন খেলতে যায় তখন তার সম্মান নিয়ে ক্রিকেট খেলে। আমাদের ক্রিকেট বোর্ডের কর্মকর্তারা যারা আছেন, এটা ভালোভাবে নেই না। কখনো কোনো ক্রিকেটারকে যখন কোনোভাবে অসম্মান করা হয়, আমরা তাতে মর্মাহত।’ একই কথা বলেছেন বিসিবি সহ-সভপতি ফারুক আহমেদও।

আইসিসিতে চিঠি লেখার পর কোনো উত্তর এসেছে কি না, সে বিষয়ে বুলবুল বলেছেন, ‘আপনারা জানেন যে আমরা এই মুহূর্তে নিরাপদ বোধ করছি না যে আমাদের দল ভারতে গিয়ে বিশ্বকাপ খেলুক। আমরা আইসিসিকে চিঠি লিখেছি এবং চিঠিতে আমরা পরিষ্কারভাবে জানিয়েছি কী বলতে চাচ্ছি। আমাদের কাছে মনে হয়েছে নিরাপত্তা একটা বড় চিন্তার বিষয় এবং সেটা অনুসরণ করছি। তারা আমাদের বলবে। তাদের উত্তরের ওপরে নির্ভর করছে আমরা পরবর্তী পদক্ষেপ কী নেব।’

এই সিদ্ধান্তে ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের ভবিষ্যতের দ্বিপক্ষীয় সিরিজেও কোনো প্রভাব পড়বে কি না, এ প্রসঙ্গে বিসিবি সভাপতি বলেন, ‘দুই দেশের ক্রিকেট যে সব দ্বিপক্ষীয় সিরিজ হবে আর বিশ্বকাপে খেলতে যাওয়া ও নিরাপত্তার বিষয় আরেকটা ব্যাপার। আপাতত বিশ্বকাপের যে ব্যাপারটা আছে সেটা নিয়েই আমরা চিন্তা করছি।’

