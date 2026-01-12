বিশ্বকাপের আগে ফের ভারতের দুঃসংবাদ

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ যতই ঘনিয়ে আসছে, ততই একের পর এক দুঃসংবাদ পাচ্ছে ভারত। তিলক ভার্মার পর বিশ্বকাপ দলের আরেক ক্রিকেটারকে নিয়ে দুশ্চিন্তায় ভারত। চোটে পড়ায় ওয়ানডে সিরিজ খেলতে পারছেন না ওয়াশিংটন সুন্দর।
নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে সিরিজের শেষ দুই ওয়ানডে খেলতে পারবেন না বলে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই) আজ এক বিবৃতিতে সেটা নিশ্চিত করেছে। ভাদোদারায় গতকাল কিউইদের বিপক্ষে সিরিজের প্রথম ওয়ানডেতে ৫ ওভারে ২৭ রান দিয়েও কোনো উইকেট পাননি। পরবর্তীতে নিউজিল্যান্ডের ইনিংসের বাকি অংশে বোলিং, ফিল্ডিং কিছুই করেননি তিনি। অস্বস্তি থাকা সত্ত্বেও আট নম্বরে ব্যাটিং করতে নামেন তিনি। বিসিসিআই আজ এক বিবৃতিতে বলেছে, ‘ভাদোদারায় রোববার নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে সিরিজের প্রথম ওয়ানডেতে ওয়াশিংটন সুন্দর বোলিংয়ের সময় তাঁর বাঁ পাঁজরে চোট পেয়েছেন। তাঁকে আরও এক দফা স্ক্যান করা হবে। এটার প্রেক্ষিতে ওয়াশিংটনের ওপর পরীক্ষানিরীক্ষা চালাবে বিসিসিআই মেডিকেল টিম।’
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আগে পাঁচ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ খেলবে ভারত-নিউজিল্যান্ড। ২১ থেকে ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত চলবে ভারত-নিউজিল্যান্ড পাঁচ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ। প্রথম তিন টি-টোয়েন্টি খেলতে পারবেন না তিলক। এমনকি সিরিজের চতুর্থ ও পঞ্চম টি-টোয়েন্টিতে তাঁর খেলা নিয়ে শঙ্কা তৈরি হয়েছে। এদিকে স্ক্যানের পর ওয়াশিংটনকে নিয়ে বিসিসিআই কী সিদ্ধান্ত নেয়, সেটা সময়ই বলে দেবে। ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত আইসিসি দলে পরিবর্তন আনার সুযোগ রেখেছে।
ওয়াশিংটনের পরিবর্তে আয়ুশ বাদোনিকে নেওয়া হয়েছে। প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে ২১, ২৭ লিস্ট ‘এ’ ও ৯৬ টি-টোয়েন্টি খেলেছেন বাদোনি। তবে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে এখনো তাঁর অভিষেক হয়নি। নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজ দিয়েই ভারতের জার্সিতে অভিষেক হতে পারে বাদোনির। পরশু রাজকোটে সিরিজের দ্বিতীয় ওয়ানডেতে মুখোমুখি হবে ভারত-নিউজিল্যান্ড। ১৮ জানুয়ারি সিরিজের শেষ তথা তৃতীয় ওয়ানডে হবে ইন্দোরে।
ভাদোদারায় গতকাল সিরিজের প্রথম ওয়ানডে নিউজিল্যান্ডের দেওয়া ৩০১ রানের লক্ষ্যে নেমে এক ওভার হাতে রেখে ৪ উইকেটে জিতেছে ভারত। ৯১ বলে ৯৩ রান করে ম্যাচসেরা হয়েছেন বিরাট কোহলি। তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ শেষেই হবে ভারত-নিউজিল্যান্ড পাঁচ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ। ৭ ফেব্রুয়ারি থেকে ৮ মার্চ পর্যন্ত ভারত-শ্রীলঙ্কার যৌথ আয়োজনে হবে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। বিশ্বকাপের প্রথম দিন ওয়াংখেড়েতে যুক্তরাষ্ট্রের বিপক্ষে খেলবে ভারত।