স্টোকসের সঙ্গে দেখা করতে চান তামিম

লর্ডসে তামিম ইকবালের সেই ঐতিহাসিক সেঞ্চুরি নিশ্চয়ই এখনো ক্রিকেটপ্রেমীদের মনে আছে। ২০১০ সালে অনার্স বোর্ডে নাম লিখিয়েছিলেন তামিম। এবার সেই ইংল্যান্ডেই যাচ্ছে বাংলাদেশের অনূর্ধ্ব–১৯ দল। এবারও আছেন তামিম। তবে তিনি তামিম ইকবাল নন, আজিজুল হাকিম তামিম।
৩১ আগস্ট লন্ডনের উদ্দেশে আজিজুল হাকিম তামিমের দল রওনা দেবে আগামীকাল। ইংল্যান্ডে যাওয়ার আগে আজ বিকেলে বিসিবি একাডেমি ভবনে অফিসিয়াল ফটোসেশন শেষে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়েছিলেন অনূর্ধ্ব-১৯ দলের অধিনায়ক তামিম। সেখানেই জানালেন নিজের স্বপ্নের কথা। অনূর্ধ্ব-১৯ দলের অধিনায়ক বলেন, ‘প্রত্যেক ক্রিকেটারেরই স্বপ্ন লর্ডসে খেলা। আমরা যদি এই ধারায় খেলতে থাকি, ইনশাল্লাহ একদিন সুযোগ আসবেই। ইংল্যান্ডে অনেক তারকা আছেন। অবশ্যই বেন স্টোকসের সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছা আছে।’
এশিয়া কাপ জয়ের পর বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৯ ক্রিকেট দলের জয়যাত্রা চলছেই। সংযুক্ত আরব আমিরাত, শ্রীলঙ্কা, দক্ষিণ আফ্রিকা, জিম্বাবুয়ে—সব দেশেই জিতেছে তামিমের বাংলাদেশ। ইংল্যান্ড সফর নিয়েও তামিম তাই আত্মবিশ্বাসী। তাঁর মতে ইংল্যান্ড সফর ভবিষ্যতের এইচপি ও ‘এ’ দলের খেলার অভিজ্ঞতা তৈরি করে দেবে। তামিম বলের, ‘আমাদের বোলিং ইউনিট দারুণ। সানজিদ ভালো করছে, আল আমিন আছে, রাজিনও নতুন এসেছে। এলিন আর আমার মানসিকতা একই, যেখানেই নামানো হোক রান করতে চাই। রিজানও একই ধরনের খেলোয়াড়।’
অনূর্ধ্ব-১৯ দলের কোচ মোহাম্মদ নাভিদ নওয়াজও দারুণ আশাবাদী। দক্ষিণ আফ্রিকা সফরের পর এবার ইংল্যান্ড সফরকে তিনি দেখছেন ভিন্ন কন্ডিশনে মানিয়ে নেওয়ার পরীক্ষার মঞ্চ হিসেবে। নাভিদ বলেন, ‘কন্ডিশন অবশ্যই আলাদা হবে। আমরা চাই ছেলেরা শিখুক কীভাবে ভিন্ন পরিবেশে নিজেদের মানিয়ে নিতে হয়। বিশ্বকাপের আগে এটা বড় প্রস্তুতি হিসেবে কাজ করবে।’
১ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ দল পৌঁছাবে লন্ডনে। পরদিন অনুশীলন করবে লাফবোরোয়। ৩ সেপ্টেম্বর আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে প্রস্তুতি ম্যাচ দিয়ে সফরের শুরু। পাঁচ
ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ শুরু হবে ৫ সেপ্টেম্বর লাফবোরোতেই। একই মাঠে দ্বিতীয় ওয়ানডে ৭ সেপ্টেম্বর। ১০ সেপ্টেম্বর ব্রিস্টলে তৃতীয় ম্যাচ। আর বেকেনহামে সিরিজের শেষ দুটি ওয়ানডে ১২ ও ১৪ সেপ্টেম্বর।