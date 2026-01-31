হোম > খেলা > ক্রিকেট

বিশ্বকাপ বর্জন আলোচনার মাঝে প্রস্তুতিও ভালো সেরে রাখছে পাকিস্তান

ক্রীড়া ডেস্ক    

অস্ট্রেলিয়াকে ৯০ রানে হারিয়েছে পাকিস্তান। ছবি: ক্রিকইনফো

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে পাকিস্তান অংশ নেয় কি না সেটাই এখন বড় প্রশ্ন। বাংলাদেশের সমর্থনে সম্প্রতি বয়কটের হুমকি দিয়েছেন পিসিবির চেয়ারম্যান মহসিন নাকভি। আগামী দুই দিনের মধ্যে বিশ্বকাপ ইস্যুতে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানাবে পিসিবি। তার আগে আজ এসেছে পাকিস্তানের বিশ্বকাপ জার্সি উন্মোচন অনুষ্ঠান স্থগিতের খবর।

এমন দোলাচলের মাঝে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের প্রস্তুতিটাও ভালোভাবেই সেরে রাখছে পাকিস্তান। ১ ম্যাচ হাতে রেখেই অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজ জিতেছে সালমান আলী আগার দল। দ্বিতীয় ম্যাচে আজ অজিদের ৯০ রানের বিশাল ব্যবধানে হারিয়েছে স্বাগতিকেরা। এবার তাদের সামনে সাবেক চ্যাম্পিয়নদের ধবল ধোলাই করার হাতছানি। সিরিজের শেষ টি-টোয়েন্টিতে আগামীকাল মাঠে নামবে দুই দল।

