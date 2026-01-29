‘পাকিস্তান বিশ্বকাপ না খেললে কেউ জোর করবে না’

বাংলাদেশকে বাদ দেওয়াকে কেন্দ্র করে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে পাকিস্তানের অংশগ্রহণ নিয়ে ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে। ২০০৯ সালের চ্যাম্পিয়নরা খেলবে কি না সেটাই এখনো নিশ্চিত হয়নি। তবে ভারতের জনপ্রিয় ধারাভাষ্যকার এবং ক্রিকেট বিশ্লেষক হার্শা ভোগলে মনে করেন, টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে অংশ নিতে না চাইলে কেউ পাকিস্তানকে জোর করবে না।
ক্রিকবাজকে ভোগলে বলেন, ‘পাকিস্তানও জানে তারা বিশ্বকাপে খেলবে। তারা এমনিতেই আলোড়ন তৈরি করছে। আমার মনে হয় পাকিস্তানও জানে, তারা যদি বলে বিশ্বকাপ খেলব না, তাহলে বলা হবে– এসো না। কেউ তাদের গিয়ে বলবে না, আসো আসো (টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে অংশগ্রহণ প্রসঙ্গে)। তারা বিশ্বকাপে অংশ নেবে, অবশ্যই নেবে। মানুষ অনেক সময় বোকার মতো কাজ করে, তবে মানুষ বোকা নয়। পাকিস্তান বিশ্বকাপ খেলবে।’
বেশ কিছু ভারতীয় সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ বয়কট করলে শাস্তির মুখে পড়তে পারে পাকিস্তান। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসের দাবি, ভারত ও শ্রীলঙ্কায় অনুষ্ঠেয় সংক্ষিপ্তম ওভারের বিশ্বকাপে অংশ না নিলে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে সাময়িক নিষেধাজ্ঞার কবলে পড়বে দলটি। হারাতে পারে আইসিসির বিভিন্ন টুর্নামেন্ট আয়োজনের অধিকার। সেই সঙ্গে পাকিস্তান সুপার লিগে (পিএসএল) বিদেশি ক্রিকেটারদের অংশগ্রহণে জটিলতা তৈরি হতে পারেও বলে দাবি ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসের। নির্দিষ্ট করে না বললেও বিশ্বকাপ বয়কট করলে পাকিস্তান যে ক্ষতির মুখে পড়বে তেমন ইঙ্গিত পাওয়া গেল ভোগলের কথাতেও।
এই প্রসঙ্গে ভোগলে বলেন, ‘এটা ক্লাব ক্রিকেট না যে ওরা (পাকিস্তান) বলবে, ম্যানেজার আসেনি তাই খেলব না বা ওয়াকওভার দেব। এটা বিশ্বকাপ। তারা বলতে পারে না, আমরা ভারতের বিপক্ষে খেলব না। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে অংশ না নিলে এটা তাদের ক্রিকেটে অনেক বড় প্রভাব রাখবে।’